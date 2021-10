Verveelt de thuisblijfmoeder zich? Nou, ik anders geen enkele dag

Medemenselijkheid

Vaccineren van jonge kinderen tegen corona zou strijdig zijn met het VN-Kinderrechtenverdrag (Trouw, 21 oktober). Het kind zou slechts instrument zijn om anderen te beschermen. De juristen die dit zeggen, ontging een uitspraak ­vorige maand over een twaalfjarige die met succes een vaccinatie eiste, omdat hij het gevaar op besmetting van zijn grootouders wilde reduceren. Dat kind weet heel goed wat hij aan de prik heeft. Dat geldt ook voor jongere kinderen. Ouders die hen laten vaccineren, kun je hooguit medemenselijkheid verwijten. En een kind dat moet wegblijven bij kwetsbare naasten, dat is ook strijdig met het Kinderrechtenverdrag.

Ernst Hulst, gezondheidsjurist Rhoon

Oppas en vaccin

Mijn dochter en schoonzoon zijn geteisterd door covid en long covid. Hun drie basisschoolkinderen zijn frequent thuis vanwege besmettingen in de klas. Wij halen daarom de kleinkinderen regelmatig een weekend of vakantie naar ons toe. Voor hen vrolijke en ontspannen dagen. Omdat ik tot de kwetsbaren behoor, is voorzichtigheid noodzakelijk. Nu is er weer een besmetting in de klas en kan het feestje in de herfstvakantie niet doorgaan. Wat nou ‘kinderen die geen baat bij hebben bij vaccineren’?

Hans Luiten Lelystad

Thuisblijfmoeder

Met enige ergernis las ik het interview met Margot C. Pol (de Verdieping, 21 oktober). Vooral over de in de kop vermelde ‘dodelijke verveling’. Het is allemaal zo negatief wat er wordt gezegd. Ik heb vijf kinderen, dus er was wel wat meer te doen dan in een gezin met twee zoals dat van Pol. In ben 88 en het woord verveling komt nog steeds niet in mijn woordenboek voor. Toen mijn jongste zoon naar school ging en in de eerste klas kwam ging ik helpen als leesmoeder. Toen had ik min of meer mijn handen vrij.

Janny Hartman-Jansen Putten

Thuisblijfmoeder (2)

Eén jaar huisvrouw en dan een interview in Trouw. Die Margot C. heeft het beter bekeken dan ik. Ik doe dit werk al vijftien jaar en er heeft nog nooit een journalist op de stoep gestaan. Maar goed, ik had dan ook niet de helderheid van geest om mijn sores en die van mijn gezin via een boek de wereld in te slingeren.

Joke Geelhoed-Oosterhuis Groningen

Thuisblijfmoeder (3)

Thuisblijfmoeder Margot Pol sterft bijkans van verveling. Ze is jaloers op haar werkende man. Ze voelt zich oninteressant worden voor hem. Niemand in haar omgeving begrijpt haar. Ik begrijp haar ook niet. Ze had zich deze opoffering kunnen besparen. Alle thema’s die ze aanroert en meer, werden reeds in 1949 prachtig verwoord door Simone de Beauvoir in het boek De tweede sekse. Men wordt niet als moeder geboren, men wordt het. In die wordingsgang zit vrijheid. En met die vrijheid komt verantwoordelijkheid. Je laten reduceren tot een deelidentiteit – vrouw of moeder – is onnodig onvrij en onverantwoordelijk. Gelukkig werkt Margot Pol intussen gewoon weer.

Pieter Barnhoorn, huisarts-seksuoloog Leiden

QR-controle

De coronacijfers lopen de afgelopen weken weer snel op. Niemand schijnt te weten wat daaraan gedaan kan worden. De afgelopen drie weken hebben wij in vijf verschillende restaurants gegeten. In twee daarvan vond geen enkele controle plaats van de QR-code voor corona, ook niet toen we het personeel daarop wezen. Alle kleine beetjes helpen en het handhaven van de wet zou misschien zo een beetje kunnen zijn.

Theo Erwteman Amsterdam

Mantra

Merkt u het ook? Er is een nieuw tendentieus mantra: het is allemaal de schuld van de niet-gevaccineerden.

Rob Gruben Bokhoven

Vaderhand

Mensen weigeren vaccinaties uit religieus principe. De protestantse leer zegt dat alle dingen ons van Zijn Vaderhand toekomen. Waarom zou vaccinatie daar niet bij horen?

Jaap Hartog Garmerwolde

Supportersgeweld

Misschien is het stijgende supportersgeweld een opstartprobleem, stelt de voetbalbond (Trouw, 21 oktober). De hele samenleving heeft te maken gehad met de beperkingen van de coronamaatregelen. Deze overgrote meerderheid houdt zich stil en is blij dat er weer meer vrijheid is. Zo niet een groep zogenaamde supporters (voetballiefhebbers?) van voetbalclubs. Deze groep moet aangesproken worden op niet acceptabel gedrag. En lik-op-stukbeleid, lijkt me op z’n plaats.

Geert Klaassen Westerbork

Uithuisgeplaatst

Een aantal wakkere Kamerleden eist ‘onmiddellijke uitleg’ van de regering naar aanleiding van de 1115 kinderen van toeslagenouders die gedurende vijf jaar uit huis werden geplaatst (Trouw, 20 oktober). Maar in totaal worden veel meer kinderen uit huis geplaatst, zeker over zo’n langere periode gerekend. Zo vaak een dramatische afloop van een pijnlijk proces dat zorgvuldig plaatsvindt en waarbij voor uithuisplaatsing als minst slechte afloop moest worden gekozen. Naar mijn mening ontbrak in de ophef deze nuancering.

Jan Ludwig Aduard

Grondwet

Ton Derksen pleit in een lezenswaardig interview (de Verdieping, 20 oktober) voor het instellen van een onafhankelijke herzieningsraad voor het beoordelen van verzoeken om herziening van door ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, gewezen arresten. De Hoge Raad zou dit, als een verzoek wordt ingewilligd, niet zelf moeten doen, vanwege de waarschuwing ‘de slager keurt zijn eigen vlees’. In de door de heer Derksen bepleite herzieningsraad zouden, mede, wetenschappers zitting moeten nemen, omdat die meer in staat zijn om empirisch onderzoek te verrichten en dat ook op zijn merites te beoordelen. Dat roept bij mij wel de volgende vraag op: in hoeverre wordt hier dan nog tegemoetgekomen aan de leer van de scheiding der machten in ons staatsbestel, de trias politica? Een wetenschapper valt hier in die zin nu immers niet onder. Of wil de heer Derksen de wetenschap tot ‘een vierde macht’ maken: Naast de bestaande wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht?

Herman Woltering, Valkenburg ZH

Asiel

Leg de kaart ‘overzicht asielzoekerscentra’ (Trouw, 19 oktober) over de kaart van de Biblebelt. Wat blijkt? Geen opvang in die grote gebieden. Geen plaats in de herberg zeker.

Emmie Engel Purmerend

Asiel (2)

Kan iemand mij vertellen wat er mis is met een veldbed?

Wim van Gent Heemstede

Energie

Dreigt er een energietekort? Dan lijkt mij als meest voor de hand liggende maatregel een onmiddellijk verbod op alle lichtreclames en het vervangen van de lantarenpalen langs de snelwegen door reflectiestroken.

Pieter Salomons Zuidwolde

Energie (2)

Twee korte stukjes naast elkaar op dezelfde pagina(Economie, 20 oktober) met tegengestelde kopjes: ‘Gas is duur’ en ernaast ‘Gasprijs daalt’. Ik ga voor het laatste.

Annelou Oorthuys Scheveningen

Overbevolking

Van 1966 tot 1975 werkte ik in Ethiopië. Dat land had toen nog geen 30 miljoen inwoners, het was voor 40 procent bebost en er lag eeuwige sneeuw op de hoogste berg. Nu zijn er ruim 100 miljoen inwoners, 90 procent van de bossen is gekapt voor brandhout en om plaats te maken voor primitieve landbouw. En de sneeuw op de hoogste top is verdwenen omdat de opstijgende lucht warmer en droger is geworden. Hetzelfde gebeurt in heel Afrika. Op oude foto’s en tekeningen is te zien dat de ijskap op de Kilimanjaro al zeker twee eeuwen kleiner wordt. Het is daarom misleidend en alarmistisch om klimaatverandering alleen maar toe te schrijven aan de uitstoot van CO2. De wereldwijde bevolkingsgroei en het kappen van oerbossen had en heeft een veel grotere invloed.

René van Slooten Woerden

Lachspieren

Tom weet iedere keer weer op mijn lachspieren te werken. Bravo. Ik hoop hiervan nog lang te mogen genieten.

J.D. van der Hoek Uithuizen