Vertrouwen kun je niet op de begroting zetten, dat moet je winnen

Wat op de agenda stond, en er ook nog wel een tijd op zal blijven staan, was het vertrouwen, als vanzelf voorafgegaan door de woorden ‘herstel van’. Of ‘gebrek aan’. En wat de dag van gisteren aantoonde, zowel waar het ging om de politiek als om het koningshuis, was dat het nog niet meevalt publieke deemoed te laten samengaan met particuliere gedragsverandering. Gevolg: nog meer ‘gebrek aan’.

In de inleiding van hun regeerakkoord schrijven de niet-echt-nieuwe coalitieleiders dat zij een ‘sterke overheid’ willen die ‘oog heeft voor de menselijke maat, begrijpelijk is, bereikbaar en aanspreekbaar’ en zo ‘het vertrouwen herstelt’. Het leest als een verkapte schuldbekentenis; de laatste jaren was of deed de overheid dit allemaal dus niet. Maar die jaren waren wel deze zelfde vier partijen aan de macht, geleid door dezelfde mensen (bij het CDA hadden ze tot aan de verkiezingen geen leider, dat is een verhaal apart).

Kabinet zonder oog voor de menselijke maat

Bij de presentatie van hun akkoord legden de kopstukken om deze reden behalve ambitie ook bescheidenheid aan de dag, de demissionaire premier en VVD-leider voorop. Tenslotte was hij de aanvoerder geweest van een kabinet zonder oog voor de menselijke maat, en hij had bij het begin van deze formatie ook nog een motie van afkeuring aan zijn broek gekregen, gesteund door Hoekstra, Kaag en Segers. De weerslag daarvan was eveneens terug te vinden in de inleiding van het akkoord, waar gesproken werd over een ‘nieuwe bestuurscultuur’ die tevens ‘een andere politieke cultuur’ zou moeten behelzen.

Maar de belangrijkste stap die de partijleiders zelf konden zetten, namelijk vanuit de Kamer hun kiezers te gaan vertegenwoordigen, zetten in elk geval Rutte en Hoekstra niet. Van Kaag is het op het moment dat ik dit schrijf nog onbekend, van Segers weten we het wel: hij was al fractievoorzitter en blijft dat. Is hij de enige, dan versterkt dat de indruk dat veel, zo niet alles hetzelfde blijft. Het politieke primaat ligt bij de regering, niet bij de Kamer, dus bij het bestuur, niet bij de volksvertegenwoordiging.

Voor het vertrouwen, in de zin van ‘herstel van’, is dat niet goed. Als je iets wilt herstellen, moet je laten zien dat je de zaken anders gaat doen. Dat geldt ook voor de samenwerking die het nieuwe kabinet zegt te zoeken met ‘constructieve partijen’ in de oppositie; gisteren bleek daar niets van.

Een tuinfeest met 21 gasten

Het geldt natuurlijk ook voor ons staatshoofd. Nadat de koning in oktober 2020 zijn gezin had meegenomen op vakantie in Griekenland, terwijl de regering iedereen had opgeroepen vooral niet naar het buitenland te gaan, moest hij op televisie door het stof. En nu organiseert hij voor zijn jarige dochter een tuinfeest met 21 gasten, terwijl zijn onderdanen niet meer dan vier mensen mogen ontvangen.

Wat denkt hij dat dit doet met het toch al gekneusde vertrouwen? Je kunt het niet op een begroting zetten, je kunt er geen fondsen voor in het leven roepen, je kunt het niet per koninklijk besluit invoeren. Je moet het winnen.