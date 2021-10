Vertrouw niet blind op je immuunsysteem

Iedereen kan ernstig ziek worden, stelt lezeres Machteld van der Veen, en daarmee extra kwetsbaar voor het coronavirus. Staan mensen die zeggen te vertrouwen op hun immuunsysteem daar wel bij stil?

Al een paar dagen houdt mij een tekst bezig op een poster ergens bij mij in de buurt: In dit huis vertrouwen we op ons immuunsysteem, knuffelen we elkaar en ben je welkom, ook als je niet gevaccineerd bent.

Vertrouwen op je immuunsysteem, tot februari 2021 had ik dat ook. Ik eet gezond, sport veel en ben vaak in de buitenlucht. De kans corona op te lopen leek me klein. Totdat, op 15 februari 2021, een gezwel in mijn lichaam werd ontdekt dat kwaadaardig bleek. Het is het begin van een reis.

Het eerste reisdoel is een operatie. Het liefst zo snel mogelijk. Maar die snelheid, dat gaat nu even niet. De ziekenhuizen liggen vol met coronapatiënten. Geduld hebben en wachten, dat is wat me te doen staat. Vijf weken lang.

Mijn huisarts voorziet me in die tijd van een eerste coronavaccinatie. Ik ben dolgelukkig dat ik met mijn kwetsbare gezondheid in de dagen na de operatie beschermd ben, in een ziekenhuis waar in april nog niemand gevaccineerd is en ik op een dag al snel tien professionals aan mijn bed krijg. En daarnaast één ­iemand per dag die me mag bezoeken.

Ook van mijn kinderen, die ik het liefst zou omhelzen, houd ik afstand

Ik knap gelukkig snel weer op, maar ben nog niet klaar met mijn behandeling. Mijn immuunsysteem laat het afweten. Zes chemokuren staan me te wachten. Langzaam wordt mijn vitaliteit uitgehold. Alles met de bedoeling dat ik weer gezond word. Het lijkt nogal tegenstrijdig, maar het is mijn realiteit.

Noodgedwongen houd ik afstand. Ook van mijn kinderen, door wie ik graag getroost en omhelsd wil worden. Ze zijn pas welkom als ze vooraf een zelftest doen.

Zou mijn verhaal helpen om mensen die ‘hun vrijheid terug willen’ op andere gedachten te brengen? Ik ben zo benieuwd of ze ook weleens twijfelen aan het vertrouwen in hun immuunsysteem. Het noodlot van een slechte gezondheid kan immers overal toeslaan, ook bij hen. En ik vermoed dat ze dan ook geholpen willen worden door onze artsen en verpleegkundigen en dat ze een beroep doen op onze operatiekamers en ic-afdelingen.

Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid: ook voor degenen met een kwetsbare gezondheid. En voor het ontstaan van gevaarlijke situaties in de zorg. Gek genoeg vermeldt de poster daar niets over.

Mijn chemotherapie zit erop, de vlag kan uit. Ik werk nu aan herstel en blijf voorzichtig. Mijn vrijheid is dus nog beperkt. Net als die van ons allemaal, zolang we niet kunnen vertrouwen op het verantwoordelijkheidsbesef van onze medemens.

