Versterk de Eerste Kamer als waakhond van de burgers

Naar verwachting zal de Eerste Kamer op 3 juli het laatste zetje de afgrond in geven aan het huidige raadplegend referendum, omdat de kiezers zich twee keer anders hebben uitgesproken dan een meerderheid in het parlement had gewild. Hoe vervreemd van de burgers, en de democratie, moet je zijn om een instrument mislukt te vinden louter omdat een uitspraak van de kiezers je niet bevalt?

De staatscommissie parlementair stelsel, onder voorzitterschap van VVD’er Johan Remkes, gaf vorige week in een ‘Tussenstand’ echter aan dat zij ernstig overweegt later dit jaar het bindend correctief referendum aan te bevelen. Een bindend referendum betekent dat regering en parlement een onwelgevallige uitslag niet naast zich neer kunnen leggen. De stem van de burgers zal er dan echt toe doen; zij krijgen het laatste woord.

Op een veelgehoord bezwaar tegen het referendum dat het onze vertegenwoordigende democratie zou ondermijnen, antwoordt de staatscommissie dat een correctief referendum ‘bij verstandig en terughoudend gebruik, niet zozeer een verzwakking maar veeleer een versterking van de representatieve democratie’ zal zijn. Het fungeert dan, zo merkt de commissie terecht op, ‘als ventiel of veiligheidsklep’ en daarmee is het ‘een versterking van het zo wezenlijke systeem van (politieke) checks and balances’.

Tegenmacht

In een gezonde democratie krijgt elke macht inderdaad zijn tegenmacht. Daarom is het ook goed dat de staatscommissie-Remkes korte metten maakt met de wens van sommige (ex-)politici in regering en Tweede Kamer de in hun ogen ‘lastige’ Eerste Kamer af te schaffen. Een extra Kamer die voorgestelde wetgeving nog eens kritisch bekijkt voordat zij van kracht wordt, biedt meer (zij het zeker geen volledige) zekerheid dat wetgeving waaraan burgers gebonden zullen zijn ook zal deugen. Te meer daar de meerderheid in de Tweede Kamer zich vaak bij voorbaat laat insnoeren door een regeerakkoord, en vervolgens door fractiediscipline. De staatscommissie wijst er bovendien fijntjes op dat slechts 15% van de kiezers voorstander is van afschaffing van de Eerste Kamer.

Wil de Eerste Kamer de rol van tegenwicht goed vervullen, dan is het wel van belang dat leden ervan onafhankelijker kunnen oordelen en stemmen dan de Tweede Kamerleden tegenwoordig nog kunnen doen. Dat de Eerste Kamer merendeels uit wat oudere leden bestaat die voor hun broodwinning van de functie niet afhankelijk zijn, biedt al enige waarborg. Bij de huidige wijze van samenstelling blijven zij echter voor hun herverkiezing afhankelijk van de politieke partij waarbij zij zijn aangesloten. De staatscommissie doet er verstandig aan als zij in haar eindrapport beziet hoe die afhankelijkheid kan worden verminderd.

Pia Dijkstra (D66) spreekt eind januari tijdens het debat in de Eerste Kamer over het initiatiefvoorstel om een actief donorregistratiesysteem in te voeren. © ANP

Misschien zouden zittende senatoren het recht moeten krijgen een x aantal keren herkiesbaar te blijven. Natuurlijk zal dan aan het kiescollege – of dat de Statenleden blijven of dat verkiezing op andere wijze geschiedt – het laatste woord zijn. Daarnaast valt te overwegen een deel van de Eerste Kamer door loting samen te stellen. Een parlementariër die door het lot is aangewezen, zal onafhankelijk van politieke partijen kunnen opereren.