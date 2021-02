Versoepel daar waar de nood het hoogst is

Zonder overdrijven is het een zuur jubileum te noemen. Nederland leeft een jaar met corona. Samen zijn we verzeild geraakt in een dure cursus omgaan met teleurstellingen, in een tergend langdurige oefening in geduld. Wie had kunnen voorzien dat we nu, een jaar later, een avondklok zouden hebben, dat scholen gesloten zijn en bezoek mondjesmaat is toegestaan, dat alleen noodzakelijke winkels open zijn, en de horeca dicht?

Misschien is de bereidheid om ons aan te passen vrij groot gebleven omdat we steeds dachten dat het na een paar weken over zou zijn. Dat nu de rek er langzamerhand uit is, is goed voorstelbaar. Wilde plannen als van herstel.nl getuigen van een wens om het leven weer te hervatten, vol bedrijvigheid en dan maar ten koste van de gezondheid van een deel van de bevolking. Zeker, versoepelingen zijn nodig, maar niet door kwetsbare burgers in een reservaat te zetten. Versoepelen waar de nood het hoogst is, en de schade waar mogelijk beperken, lijkt de aangewezen route. Maar waar is de nood dan het hoogst?

Avondklok als wisselgeld

Gezien de aangekondigde versoepelingen luistert het kabinet naar noodkreten uit de samenleving. Jongeren hebben het moeilijk, dat is allerwege duidelijk gemaakt. Door middelbare scholen weer deels te openen, zoals vermoedelijk aangekondigd wordt, komt het kabinet tegemoet aan de zorgen over leerachterstand en eenzaamheid bij deze leeftijdsgroep. Als pubers elkaar weer kunnen zien in de klas, kunnen ze wellicht de avondklok nog een paar weken respecteren, is ongetwijfeld de achterliggende gedachte.

Maar volgens deze redenering zou ook het middelbaar beroepsonderwijs geheel moeten worden meegenomen in deze maatregel. Juist voor deze leerlingen is contact belangrijk, niet alleen voor de leerprestaties, maar ook voor hun sociale ontwikkeling. Verlenging van de avondklok lijkt minder belastend dan menig andere beperking. Dat geldt zeker zolang het winter is. Wanneer de zomertijd ingaat, 28 maart, en de avonden langer zijn, is de avondklok veel lastiger te handhaven. Het is begrijpelijk dat het kabinet de mogelijkheid benut om de avondklok als wisselgeld in te zetten.

Niet de hardste schreeuwers

Voor zover de versoepelingen nu bekend zijn, lijkt er toch ook willekeur in het beleid te zitten. Kappers kunnen wel open en restaurants overdag niet? De horeca heeft laten zien dat met gepaste maatregelen veilig getafeld kan worden. De economische belangen zijn even groot, het plezier van klanten ook.

Goed lobbywerk blijkt ook bij het coronabeleid resultaat op te leveren. Het einde van deze crisis is nog altijd niet in zicht. Daarom is het van belang dat burgers vertrouwen dat er heldere argumenten achter het beleid van versoepelingen zitten. En niet de wet van de hardste schreeuwers.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.