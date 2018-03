Versimpel het welzijn van wilde dieren niet tot twaalf maanden overvloedig eten

Zoals vaker de afgelopen twintig jaar zijn de Oostvaardersplassen weer gelijktijdig brandpunt, vergrootglas en spiegel in de discussie over de relatie tussen mens en natuur. Frank Berendse lijkt de handdoek in de ring te gooien door voor te stellen om alle grote grazers dan maar uit de Oostvaardersplassen te halen en het gebied geheel onder water te zetten. Zoals Frans Vera vervolgens betoogde is dit geen blijvende oplossing: binnen tien jaar zou het gebied dichtgroeien tot moerasbos en zouden de kenmerkende vogelsoorten van jong, open rietmoeras verdwijnen.

In de discussie in de media, nu vooral gedomineerd door paardenhouders, worden meer onzinnige argumenten ter tafel gevoerd. Zo is het gewoon niet waar dat het aantal grazers en de sterfte steeds meer uit de hand lopen. Al ongeveer tien jaar gaan er jaarlijks ongeveer net zoveel grazers dood als er geboren worden in de Oostvaardersplassen. Deze runderen, paarden en edelherten zijn daarin niet anders dan de Veluwse edelherten en wilde zwijnen, en otters, zeehonden, dassen en rotganzen in de rest van ons land. Bijvoeren leidt in dat geval tot meer dieren en dus uiteindelijk tot grotere aantallen en nog grotere sterfte.

Actievoeren tegen sterfte is dan ook actievoeren tegen het geboren worden van jonge dieren, en eigenlijk daarmee actievoeren tegen het voortbestaan van alle in het wild levende grotere dieren.

Ook otters bijvoeren? Zorgen over dierenwelzijn zoals die nu geuit worden, lijken voort te komen uit een tunnelvisie op dierenwelzijn, gebaseerd op omgangregels met hobbypaarden en landbouwhuisdieren. Dierenwelzijnsexperts, die mede het huidig vroeg-reactief beheer van de Oostvaardersplassen hebben vastgesteld als meest diervriendelijke oplossing, argumenteren al jaren dat dierenwelzijn niet versimpeld kan worden tot twaalf maanden per jaar een overvloed aan eten. Dierenwelzijn staat voor gebruikmaken van natuurlijke aanpassingen, zoals vetopslag in perioden van overvloed en gebruik daarvan in perioden van schaarste, gedragsmatige aanpassingen aan kou en voedseltekort, het zelf kiezen van partners, langjarige sociale interacties in kuddes en natuurlijke selectie waarbij de sterkste dieren overleven en zich voortplanten. Is het uit schuldgevoel over het onthouden van veel van deze welzijnsaspecten dat paardenliefhebbers en veehouders nu dierenwelzijn trachten te versimpelen tot jaarrond een overvloed aan eten? En moeten we dan nu ook onze dassen, otters, bruinvissen en zeehonden gaan bijvoeren?