Verscheidenheid is wel een doel

Dat is toch wat vreemd voor de politiek leider van een beweging die mede gevormd werd door een politieke stroming die soevereiniteit in eigen kring als uitgangspunt had.

Er is meer af te dingen op de visie die Buma in de lezing ontvouwde. Dat doet echter helemaal niets af aan de erkentelijkheid die geboden is als een politiek leider bereid is een paar lagen dieper te gaan en de discussie opent over de vragen die ten diepste de huidige samenleving raken.

Buma’s analyse van de huidige samenleving staat als een huis. Het is een analyse vanuit een conservatieve politieke en maatschappelijke oriëntatie en daar is helemaal niets mis mee. De relativering van belangrijke vruchten van de Franse revolutie is op zich terecht, als de verworvenheden inderdaad verabsoluteerd worden.

Oer-Hollandse tradities

Dat verscheidenheid geen doel op zich kan zijn is een conclusie die op zijn minst voor discussie vatbaar zou moeten zijn. Buma gaat in zijn lezing wel heel gemakkelijk voorbij aan de vraag hoe hij dan wel met pluriformiteit om zou willen gaan. Hoe hij het ook wendt of keert, de verscheidenheid in de Nederlandse samenleving is na de Tweede Wereldoorlog alleen maar toegenomen. Hoe hij denkt daaraan weerstand te bieden door alleen de oer-Hollandse tradities en waarden centraal te stellen, blijft een raadsel. Laat staan dat het zeer twijfelachtig is dat er ook in de eeuwen voorafgaand aan onze tijd zoiets zou zijn geweest als door iedereen gedeelde tradities en waarden.

Buma zal zijn lezing niet zo bedoeld hebben, maar door niet in te gaan op wat hij nu precies bedoelt met Nederlandse waarden, laadt hij de verdenking op zich de waarden van niet meer dan één bepaalde groep relevant te vinden voor de samenleving.

De lezing van Buma was een belangrijke lezing. Hier ontvouwde een politiek leider een ideologie, die wellicht grote invloed heeft op het te voeren beleid van het toekomstige kabinet.

Het is flauw en zeer onterecht te stellen dat het zingen van het Wihelmus hét idee is dat het CDA heeft ingebracht. Als het kabinet zal inzetten op gemeenschap en verantwoordelijkheid dan is dat grote winst. Buma doet echter vermoeden dat het een te eenzijdige inzet zal zijn. Waardevolle elementen in zijn lezing genoeg, maar de erkenning dat de wereld Nederland is binnengedrongen zou tot andere conclusies moeten leiden.

