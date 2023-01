Verrassing: ineens is de helft van de fractievoorzitters vrouw

Er waren tijden in politiek Den Haag dat een vrouwelijke politicus kon opvallen door alleen maar aanwezig te zijn op een podium. Lang geleden? Welnee, daarvoor hoef je maar één kabinetsperiode terug te gaan, naar de verkiezingen van 2017. Bij het slotdebat van de NOS gingen de dertien lijsttrekkers op de foto. Onder hen slechts één vrouw. Toen de groepsfoto werd genomen, werd Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) snel nog gevraagd om vooraan te gaan staan. Al had ze in de debatten nauwelijks een rol gekregen.

Ook helemaal niet zo lang geleden: VVD-minister Edith Schippers die in 2015 alvast voorzichtig het balletje opwerpt of ze kans maakt Mark Rutte op te volgen voor de verkiezingen van 2017. Het is geen vreemd idee, het moment is logisch. Veel premiers dragen na twee termijnen het stokje over. “Waarom zou ik geen lijsttrekker kunnen zijn?”, opent ze tijdig de discussie. Maar het blijft stil in de partij. Rutte hoeft zich niet te verdedigen dat de VVD de kans laat lopen de eerste vrouwelijke premier van het land te leveren.

Zo makkelijk zou dat nu niet meer gaan.

Zo snel kan de politieke cultuur dus veranderen. Jarenlang is er getobd over de zware ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Nederland was een achterblijver vergeleken met andere landen, met de kabinetsperiode van Rutte III als regelrecht dieptepunt. Dat alarmeerde uiteindelijk bijna alle partijen.

Vrouwen zitten op alle zware politieke posten

De grote verrassing is hoe de omslag er opeens zo geruisloos is gekomen. Hoe vanzelfsprekend het opeens is dat vrouwen op alle zware politieke posten zitten. Sinds deze week telt de Tweede Kamer precies evenveel vrouwelijke als mannelijke fractievoorzitters, tien om tien. De ChristenUnie heeft het beslissende zetje gegeven, met de enthousiaste benoeming van jurist Mirjam Bikker als politiek leider. Die partij zet sowieso de toon: op alle topposities zitten daar vrouwen, van de partijvoorzitter tot de fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Net als bij de PvdA.

Met de opmars van vrouwen in de politiek is het dus weer gegaan zoals historicus hoogleraar James Kennedy Nederland vaak heeft omschreven: als een land van ‘radicale, maar betrekkelijk soepele veranderingen’. Eerst zitten grote maatschappelijke kwesties jarenlang muurvast om daarna – verrassing! – zomaar opgelost te zijn. De verandering voltrekt zich razendsnel. Zonder veel discussie arriveert het ‘nieuwe normaal’.

Wat je nu ziet gebeuren is vooral te danken aan de kiezers. Het is een sneeuwbaleffect. Kiezers delen al jaren voorkeurstemmen uit om meer vrouwen in de Tweede Kamer te krijgen. Ze liepen er vaak harder voor dan de partijen zelf. Niet alleen linkse kiezers duwden vrouwen omhoog, ook rechtse kiezers stemmen graag op vrouwen: Caroline van der Plas is niet voor niets zo populair en heeft op rechts een gat in de markt aangeboord.

De razendsnelle omslag heeft zich ook voltrokken dankzij het geduld van vrouwelijke Kamerleden zelf. Bij veel partijen zijn vrouwen de laatste jaren vanzelf komen bovendrijven. Onder de huidige nieuwe Kamerleden en ministers zit juist bij de vrouwen veel talent.

Met het oog op de volgende verkiezingen zal premier Rutte in zijn hoofd vast repeteren. Wat te zeggen, als opnieuw een vrouw in de VVD openlijk de vinger opsteekt? Zelfs al zou Rutte een vijfde termijn willen, zo makkelijk als in 2015 gaat dat niet meer.