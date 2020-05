Verrassend dat de Duitse protesten vaak als een extreem-rechts fenomeen worden voorgesteld

Schreef ik niet afgelopen zaterdag dat er geen opstand was tegen de vrijhedenberovende corona-opsluiting? Foei: op dezelfde dag werden in Duitsland en in mindere mate Groot-Brittannië tal van demonstraties gehouden tegen de lockdown.

Verrassend zijn ze wel, de protesten tegen de Duitse corona-aanpak in steden als München, Berlijn of Stuttgart. Allereerst omdat, anders dan in Zuid-Europese landen, de Duitse lockdown een softe uitvoering kende en er eerder dan in Italië of Frankrijk versoepeld werd. Maar ook omdat Duitsland bijna een modelland is in de strijd tegen het virus, vergeleken met de de rest van de EU. De resultaten zijn er ook beter met ‘maar’ rond de 8000 doden voor 80 miljoen inwoners. Zo kent het land een verhouding van 9 coronadoden per 100.000 inwoners. Andere grote EU-landen als Frankrijk (41 doden), Groot-Brittannië (51), Italië (52) en Spanje (59) doen het veel slechter.

Video's van demonstraties

Ook verrassend is dat de Duitse protesten vaak als een extreem-rechts fenomeen worden voorgesteld. Demonstreren tegen het beknotten van vrijheden en de autoriteiten die hiervoor verantwoordelijk zouden zijn, is meestal een links onderwerp, waar ook alternatieve krachten als krakers, andersmondialisten en anarchisten graag op duiken. Ik heb dit weekeinde enkele video’s van die demonstraties gezien en kreeg niet de indruk dat een volk van kale koppen in de Duitse straten marcheerde. Maar ik geef toe dat het maar een indruk is – je blijft afhankelijk van de voorgestelde video’s.

Misschien moet het beeld toch iets genuanceerder worden. Op 9 mei al meldt de NOS over deze beweging: “De actievoerders komen uit verschillende hoeken: antivaxers (tegenstanders van vaccinaties), linkse intellectuelen, bezorgde ondernemers, bekenden uit het extreem-rechtse milieu, complotdenkers”. Een bont gezelschap, zou je eerder zeggen. Zondag rapporteerde dagblad Le Parisien het volgende tafereel op de Berlijnse Alexanderplatz een dag eerder. Een vrouw schreeuwt dat ze hier is omdat ze zich ‘ongerust maakt om mijn vrijheden’. Een tegendemonstrant vraagt haar: “Schaam je je dan niet dat je samen met neonazi’s demonstreert?” Waarop de vrouw in het rond kijkt en antwoordt: “Zie je soms neonazi’s hier?”

Ga er maar aan staan als je Merkel tegenover je hebt

Wel is het zo dat de extreem-rechtse AFD nu deze beweging probeert te kapen. Maar dit is meer een teken van zwakte, omdat de partij de laatste maanden in de peilingen een neerwaartse duik maakt met maar 8 procent na de bijna 13 procent van de laatste Bondsdagverkiezingen. Deze nuance hoorde ik zondag ook op tv en die werd onder woorden gebracht door de beroemde Duits-Franse politicus Daniel Cohn-Bendit. Ga er maar aan staan als je tegenover je bondskanselier Angela Merkel hebt, die sinds de coronapandemie de 80 procent in populariteit nadert. Maar alles is relatief met populariteit en het kan snel veranderen als de protesten verder aanzwellen. Of wanneer de rechters van het Duitse constitutionele hof de eurosceptische bom die ze onder de EU hebben gelegd daadwerkelijk tot ontploffing brengen.

