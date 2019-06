Verplegen leer je in de praktijk, maar waar is die gebleven in het onderwijs?

Stond vroeger in de opleiding en het werk van een verpleegkundige patiëntgerichte zorg centraal, tegenwoordig ben je als hbo-verpleegkundige nog net geen loser als je daarin blijft hangen. Het verhoogt je maatschappelijke status als je zo snel mogelijk je witte beroepskleding inruilt voor de burgerkleding van onderzoeker, beleidsmedewerker of manager.

Drukke werkdagen en vuile handen maken ‘aan het bed’ geldt immers als bewijs voor gebrek aan ambitie of, erger nog, gebrek aan intelligentie om ‘hogerop’ te komen. Als je bewust in de patiëntenzorg blijft werken, ben je een ‘domme idealist’, al is dat feitelijk wel de kern van je vak.

Meester-gezelprincipe

Sinds verpleegkundigen hun opleiding niet meer in zorginstellingen genieten maar aan roc’s of hogescholen, is ervaringsleren volgens het meester-gezelprincipe (‘onder supervisie leren door te doen’) op de achtergrond geraakt. Dat was vroeger anders. In het ‘in-service’-onderwijs moest je vier jaar dagelijks op ziekenhuisafdelingen in de patiëntenzorg werken en telkens slagen voor praktijkgerichte toetsen in de desbetreffende medische disciplines (bijv. interne geneeskunde en chirurgie) om af te studeren als A-verpleegkundige. Daarna kon je in ieder ziekenhuis aan de slag.

Verpleegkundigen voldeden in deze opzet altijd aan de bevoegdheids- en bekwaamheidseisen die de wet BIG tegenwoordig aan hun beroepsuitoefening verbindt. Nooit stond hun ‘kunde’ ter discussie. In mijn werk zie ik momenteel regelmatig hoe vierdejaars of pas afgestudeerde hbo-verpleegkundigen juist daarin tekortschieten. Hoewel zij als ‘all-round verpleegkundige’ afstuderen en direct volledig gekwalificeerd zijn om in alle zorginstellingen aan de slag te gaan, valt daar het nodige op af te dingen.

Het is een gotspe dat je met drie jaar theoretische vorming (‘op het droge’) en amper twaalf maanden praktijkervaring (in stages) al zelfstandig (laat staan in hoog complexe patiëntenzorg) in een ziekenhuis kunt werken. Zeker als je bedenkt dat door een tekort aan stageplaatsen veel hbo-verpleegkundigen afstuderen zonder enige ervaring met patiëntenzorg in een ziekenhuis.