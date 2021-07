Verpleeghuiszorg slechter dan zorg aan huis? Dat is te kort door de bocht

Ouderen die thuis intensief verzorgd worden, zouden ongeveer een jaar langer leven dan ouderen in het verpleeghuis, berichtte Trouw (25 juni) op basis van een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De auteur van het onderzoek, gezondheidseconoom Xander Koolman, stelt dat een deel van dit verschil in overleving wordt veroorzaakt door het langer thuis blijven wonen. De bestuursvoorzitter van de betrokken zorggroep noemt als verklaring voor dit verschil in overleving dat “ouderen uit hun sociale context worden getrokken” als ze naar een verpleeghuis gaan.

Er zijn veel voordelen van zorg aan huis, waaronder de lagere zorgkosten en het feit dat ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Mantelzorgers

Maar thuis blijven wonen is helaas niet voor iedereen weggelegd. Sommige mensen hebben intensievere zorg nodig.

In het bovengenoemde onderzoek naar verschillen in overleving, wordt aangenomen dat ouderen een vrije keuze hebben tussen zorg aan huis en opname in een verpleeghuis en dat deze twee groepen dus vergelijkbaar zijn. De keuze tussen zorg aan huis en opname in een verpleeg-huis is echter verre van vrij. Er zijn veel factoren die hierbij een rol spelen, zoals de beschikbaarheid van financiële middelen en mantelzorgers en de ernst van de ziektelast van de patiënt.

Acute verpleeghuisopnames komen regelmatig voor, bijvoorbeeld bij een toegenomen zorgbehoefte na een hersenbloeding of een gebroken heup, of na het wegvallen van de mantelzorger van iemand met dementie. Een verpleeghuisopname is dus vaak geen keuze, maar iets wat ouderen overkomt op het moment dat het thuis echt niet meer gaat en 24 uur toezicht en zorg in de buurt noodzakelijk is.

En dan zijn er nog de wachtlijsten. Wanneer iemand genoodzaakt is om naar een verpleeghuis te verhuizen, is er vaak niet direct plaats. Er staan momenteel ongeveer 17.000 mensen in Nederland op de wachtlijst voor langdurige zorg.

Kortere levensverwachting

De wachttijd draagt dus ook nog eens bij aan het feit dat mensen in een verpleeghuis gemiddeld kwetsbaarder en meer zorgafhankelijk zijn dan thuiswonende ouderen.

Het is dus niet verrassend dat de onderzoekers verschillen in overleving zagen, toen ze een groep mensen in het verpleeghuis vergeleken met een relatief gezondere groep mensen die (nog) thuis wonen. Aangezien de ouderen voor het onderzoek niet willekeurig zijn verdeeld tussen zorg aan huis of zorg in het verpleeghuis, kan niet worden geconcludeerd dat zorg in het verpleeghuis slechter is dan zorg aan huis, of de oorzaak is van een kortere levensverwachting.

Door dit toch te doen, worden verpleeghuizen onterecht in een kwaad daglicht gezet. Dokter Media, een platform voor nuance en duiding bij medisch nieuws, geeft ook aan dat de conclusies van Koolman te kort door de bocht zijn.

Onderzoek dat verder kijkt dan overleving

Daarnaast willen wij een lans breken voor onderzoek dat verder kijkt dan overleving. Een langer leven staat namelijk niet gelijk aan een beter leven. Dit geldt in het bijzonder voor ouderen die lijden aan meerdere chronische ziekten.

Het doel van de zorg is niet alleen het verlengen van het leven, maar ook het verbeteren van de levenskwaliteit, bijvoorbeeld door het verminderen van pijn. Voor een gedegen vergelijking van de effectiviteit van verschillende vormen van zorg, is het daarom cruciaal om niet alleen te kijken naar overleving, maar ook naar de kwaliteit van leven.

Lees ook:

Onderzoek VU: ‘Oudere met verpleging thuis leeft langer dan in verpleeghuis’

18.000 ouderen in Nederland krijgen verpleeghuiszorg thuis. Zij leven gemiddeld langer dan ouderen in het verpleeghuis, zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit.

Mevrouw Van der Ark (83) woont zo lang mogelijk thuis en daardoor leeft ze mogelijk ook langer

Zorg thuis in plaats van in het verpleeghuis draagt bij aan een langer leven, stellen onderzoekers van de VU vandaag in Trouw. De zoons van Kitty van der Ark zijn ook overtuigd: hun moeder vaart er wel bij.