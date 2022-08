Veroordeel de corpslullo's, maar dan ook de samenleving

Ophef ontstaat als bepaalde uitingen van de groepsmores plotseling buiten de context vallen of ‘uitlekken’ en buitenstaanders onaangenaam worden verrast. Het creëren van een gedeelde moraal is misschien nastrevenswaardig, maar leidt vanuit opportunisme en zonder oprechte nieuwsgierigheid en gemeenschappelijk draagvlak vooral tot primitief zwart-witdenken, onnodige slachtoffers en het risico dat ons gedrag steeds heimelijker wordt door de dreiging van publieke terechtstelling.

De publieke opinie als een moderne wapenstok, waardoor verdachten rücksichtslos aan de schandpaal worden genageld. Bijvoorbeeld Amsterdamse corpslullo’s die op het landelijke schavot belanden, omdat de foutieve suggestie wordt gewekt dat er zoiets als een algemeen gedeelde moraal bestaat.

Of Minister Kaag van financiën, die de studenten streng de les leest, daar waar je zou hopen dat ze haar betrokkenheid en ‘uit het hart’ op de Nederlandse burger zou richten die te maken heeft met meer dan 10 procent inflatie en onbetaalbare energierekeningen. Nog los van het feit dat ze zelf niet adequaat optrad bij grensoverschrijdend gedrag binnen haar eigen partij. Roddelkoningin Yvonne Coldeweijer, die er financieel belang bij had om de corporale zevenvinkers met foto’s en rugnummers op haar juicekanaal te presenteren waardoor ze de rest van hun leven gebrandmerkt zijn.

Je kunt er van alles van vinden, maar het is de realiteit in onze samenleving

Gedragsveranderingen beginnen altijd met eerlijkheid en zelfkennis. In dit geval onderkennen dat elk smaldeel in onze samenleving zijn eigen mores hanteert. In veel mannelijke studentenhuizen wordt dagelijks op deze manier over vrouwen gepraat en in de kleedruimte van de plaatselijke voetbalvereniging zal het er ook niet gepolijst aan toe gaan. Religieuze stromingen die openlijk man-vrouwongelijkheid propageren, respecteren we. Zoals binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk waar Bijbelteksten als: ‘Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt’ nog steeds bepalen dat vrouwen geen kerkelijk ambt mogen bekleden.

Of bepaalde stromingen binnen de Islam waarin vrouwen financieel onderdrukt worden en geen zelfbeschikking hebben. Praktijken zoals uithuwelijken in het buitenland of meisjes genitaal verminken zijn onderdeel van mores die men blijkbaar nog steeds verkiest boven ‘ons’ gelijkheidsprincipe. Daar kan je van alles van vinden, maar het is de realiteit in onze samenleving.

Misschien toont de praktijk ook wel aan dat hooghartig van bovenaf ingrijpen helemaal niet nodig is, als je kijkt naar het intern reinigend vermogen van datzelfde Amsterdamse Corps. Honderden vrouwelijke brievenschrijvers pakten de heren stevig bij hun ballen omdat ze het vrouwonvriendelijke gedrag niet meer accepteren. En ondanks het schandaal van het lustrumdiner, stond er op de dagen dat je kon inschrijven ’s morgens vroeg al een rij van 150 meter aspirant-leden die blijkbaar niet bang zijn dat hun nek daadwerkelijk wordt gebroken.

Tenslotte, in de Bijbel wordt een vrouw betrapt op overspel. Als Jezus en de Farizeeën steggelen over de vraag of ze gestenigd moet worden, zegt Jezus niets. Hij schrijft met zijn vinger in het zand en zegt: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. De menigte druipt stilletjes af en de terechtstelling gaat niet door.

Sylvain Ephimenco heeft vakantie, psychiater en auteur Esther van Fenema vervangt hem.