Verliest Poetin steun? Wordt hij afgeremd?

Een helm en een kogelvrij vest bezit ik niet maar mentaal had ik me wel goed voorbereid: een snel kloppend hart, verhoogde bloeddruk en door de stress wat aangemaakte adrenaline in de reservetank. Het was negen uur en na wat militaire handen routineus te hebben geschud, nam Poetin plaats achter de microfoons. Al weken werd door deskundigen van diverse pluimage voor deze 9 mei gewaarschuwd. Sombere perspectieven: de Kremlinboef zou de algehele mobilisatie aankondigen, Oekraïne officieel de oorlog verklaren, de Derde Wereldoorlog op de rails zetten of een nucleair wapen in stelling brengen.

Eerst de vorm. Ik zag een haastige Poetin zijn toespraak met Max Verstappen-snelheid afwerken. Geen flamboyante retoriek, niets om van angst te beven maar net tien minuutjes tekst daar waar men minstens een halfuur had verwacht. Inhoudelijk niets van die gevreesde maatregelen maar alweer de bekende litanie van smoezelige leugens: de neonazi’s en de bandieten waren begonnen, bewapend door de Navo, de VS en ‘hun juniorpartners’.

Maar als kers op het voorspelbare cynisme van de chef toch een bijna de-escalerende zin: men moest “al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat deze globale oorlog (verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog, red.) zich niet meer herhaalt”. Wat? Vergelijk dit met de oorlog-toespraak van 24 februari waarin Poetin helpers van Oekraïne bedreigde met iets ‘dat jullie nog nooit hebben gekend’. Of de tirades van half maart tegen ‘schorem en verraders’ die als vliegjes uit de mond zouden worden gespuugd.

Te veel wolken in de Moskouse hemel

Dan die militaire parade die volgens kenners aan de ‘magere kant’ was en korter duurde dan verwacht. Geen vliegende show met de jachtvliegtuigen MiG’s die in de hemel de letter Z zouden vormen. Ook geen nucleaire Iljoesjin II-80 in hun midden die de Russen tot ‘vliegtuig van de Apocalyps’ hebben omgedoopt. Er waren te veel wolken in de Moskouse hemel, zei men, terwijl de vliegtuigen vorig jaar bij slechtere weeromstandigheden wel vlogen.

Je zou bijna kunnen denken dat Poetin ons met een de-escalerende fase wil confronteren. Of niet? Voor politicoloog en Rusland-specialiste Hélène Blanc ‘blaast Vladimir Poetin warm en koud’: ‘Hij heeft er plezier in ons bang te maken, hij speelt met ons (...). Hij wil ons vooral laten zien dat hij de echte baas is en dat hij de meester van het spel is.’

Maar het kan ook zijn dat Poetin, die zijn land een (voorlopig) mislukte ‘militaire operatie’ heeft ingerommeld en heeft geïsoleerd, steun verliest en wordt afgeremd. Misschien door zijn politieke en militaire omgeving. Ja, toegegeven, je kunt met natte vingers heel wat analyses op de ongeleide Poetin projecteren. En misschien is de enige waarheid van die 9 mei die van de Russische bommen die op Oekraïne blijven regenen: zoals op een school waar dit weekeinde zestig levens door de kliek van Poetin zijn ontnomen.

Gisteren probeerden hackers Russische tv-kijkers daar bewust van te maken. Op hun tv-schermen verschenen deze woorden: ‘Je hebt bloed aan je handen. Duizenden Oekraïners en honderden van hun kinderen sterven. Tv en autoriteiten liegen. Nee tegen oorlog.’

