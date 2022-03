Verlaging accijnzen is kortzichtig gezwalk

Het kabinet wil belastingen op energiegebruik verlagen, om daarmee de koopkracht van mensen met lage en middeninkomens op peil te houden. Maar de hoge inkomens profiteren hiervan het meest. De kabinetsplannen staan ook haaks op de noodzaak om Europa minder afhankelijk te maken van Rusland. Poetin financiert zijn oorlog met de verkoop van olie: elke dag betaalt Europa daaraan 260 miljoen euro.

De accijnsverlaging betekent voor een rijke eigenaar van een BMW x5 een cadeau van 300 euro, terwijl een middenklasse Citroën c3 een voordeel van 100 euro krijgt. Welgestelde mensen rijden veel meer auto dan mensen met een laag inkomen en ze rijden in auto’s die meer brandstof verbruiken. De 20 procent rijkste Nederlanders rijdt gemiddeld 28 kilometer per dag, de 20 procent met het laagste inkomen 8 kilometer. Ik pleit voor steun aan mensen met een laag of midden­in­komen, maar dan anders; bijvoorbeeld door een lager btw-tarief voor basisbehoeften.

Verlaging van energiebelastingen is ook een verkeerd signaal naar de toekomst. Hogere energieprijzen zijn onvermijdelijk, omdat schone energie schaarser wordt. En schaarste leidt tot hoge marktprijzen, zoals nu voor olie en gas, ook al is de kostprijs veel lager. Hierom moeten we ons voorbereiden op duurdere energie. Mensen met een smalle beurs moeten blijvend meer financiële armslag krijgen. Dat is beter dan het kabinetsplan om energie tijdelijk goedkoper te maken.

Circulaire economie

Duurdere energie is niet alleen onvermijdelijk, het is ook noodzakelijk om weer binnen de ecologische grenzen van onze planeet te komen. We moeten minder energie gaan gebruiken. Een hoge prijs stimuleert energiebesparing en voorkomt dat er steeds weer nieuwe toepassingen van energie komen. Een voorbeeld is de opkomst van terrasverwarming vanaf 2010. In Frankrijk is dit alweer verboden. Hoge energieprijzen zijn ook een sleutel naar de circulaire economie, omdat nieuwe materialen als staal en kunststoffen zo duurder worden. Dat stimuleert hergebruik en recycling.

Vorige week presenteerde de Europese Commissie voorstellen om zo snel mogelijk minder afhankelijk van Rusland te worden: binnen een jaar tweederde minder gas uit Rusland en voor 2030 volledig onafhankelijk van Russische fossiele brandstoffen. Die inzet voor een sterk Europa verdient alle steun. Goedkope energie werkt averechts.

Lees ook:

Accijns op brandstof tijdelijk omlaag, energiesteun voor laagste inkomens

De eerste compensatie voor de dalende koopkracht is in zicht: het kabinet wil, per 1 juli, de accijns op brandstof verlagen, en de laagste inkomens extra ondersteunen.