Verlaag werkgeverspremies zodat personeel goedkoper wordt

Zo drukken belastingen en premies voor het overgrote deel op arbeid en nauwelijks op milieuvervuiling en energiegebruik, waardoor de inzet van mensen te duur wordt en milieuvervuiling te goedkoop. Met bijna 300 miljard euro sturen belastingen en premies de economie dus een kant op die we juist niet willen. Met als gevolg dat we met veel moeite, regelgeving, subsidies en belastingconstructies tegen de stroom in proberen te roeien, om toch de duurzaamheidsdoelen te halen. Dit zou allemaal veel makkelijker, goedkoper en met meer marktwerking kunnen, mits we de hoofdstroom verleggen.

Lees verder na de advertentie

Al eerder is geprobeerd de lastendruk te verschuiven van arbeid naar milieu, alleen is toen niet gekeken naar verlaging van de werkgeverspremies. Op dit moment betalen bedrijven en instellingen bijna 40 miljard euro per jaar aan premies. Zouden deze premies wegvallen, dan wordt het in dienst nemen van personeel 16 procent goedkoper.

Compenseer schatkist door verhoging

van energie- en mi­li­eu­be­las­tin­gen

Dit heeft twee belangrijke voordelen.

Allereerst: het wegvallen van de premies maakt arbeidsintensieve diensten goedkoper. Denk aan onderwijs, zorg, bestuur, politie en justitie. Sectoren die de afgelopen maanden uitgebreid in het nieuws waren vanwege te hoge werkdruk, te lage salarissen en te weinig geld. Ook andere arbeidsintensieve bedrijvigheid als schoonmaak, winkels, recreatie, post, reparatie en startups, zouden profiteren van een lagere lastendruk op arbeid.

Meer mensen aan het werk Een tweede belangrijk voordeel is dat werkgevers minder hoge productiviteitseisen aan medewerkers hoeven te stellen om de totale loonkosten – inclusief premies – terug te verdienen. Zo kunnen meer mensen aan de ‘onderkant van de samenleving’ aan het werk komen. Want hoewel het goed gaat met de economie, willen nog zo’n miljoen mensen graag (meer) werken. Werk is belangrijk om erbij te horen. Voor het verlagen van de loonkosten, ligt in onze ogen afschaffing of verlaging van de werkgeverspremies Zorgverzekeringswet voor de hand. Deze voorziening is immers niet gekoppeld aan het arbeidsverleden. Afschaffing van deze premies verlaagt de arbeidskosten voor werkgevers jaarlijks met veertien miljard euro. Door daar tegenover een verhoging van energie- en milieubelastingen voor bedrijven te zetten, wordt de schatkist gecompenseerd. Eind vorig jaar berekende het Planbureau voor de Leefomgeving dat heffingen op gebruik, door bedrijven, van fossiele brandstoffen effectief zijn om milieuvervuiling in de hele productieketen te verminderen. Bedrijven zullen dan flink gaan besparen op het energiegebruik en grondstoffen. De overblijvende opbrengst van de energieheffing is beschikbaar om de werkgevers­premies te verlagen. Alle bedrijven en instellingen samen spelen dus quitte. Arbeidsintensieve bedrijven profiteren van deze lastenverschuiving, terwijl producten van milieu-intensieve bedrijfstakken duurder worden. De vervuiler betaalt. Zo vlak voor de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Kamer pleiten wij er daarom voor dat deze lastenverschuiving aan de productiezijde van de economie, de kern vormt van de komende herziening van het belastingstelsel. Dat geeft passende waardering aan de vele mensen die met aandacht en zorg werken voor andere mensen. Meer mensen kunnen meedoen aan het arbeidsproces. Tegelijkertijd worden de klimaatdoelen van Parijs en de circulaire economie haalbaar op een manier die past bij onze markteconomie.

Lees ook:

De publieke sector is zo ver uitgekleed, werknemers pikken het niet meer Hoge werkdruk, personeelstekorten en lage salarissen. Terwijl het kabinet de dividendbelasting wil afschaffen, kraakt de publieke sector in zijn voegen.