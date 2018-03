Verlaag de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom naar 30km per uur

Het gaat goed met het fietsen in Nederland. Elke dag beter zelfs. Maar het kan nog beter als gemeentebestuurders aan dit gezonde en duurzame verkeer meer prioriteit en ruimte geven. Een beleid dat past in de 21ste eeuw, te beginnen met het verlagen van de maximumsnelheid naar 30km per uur in de gehele bebouwde kom.

Want wat is er aan de hand? De fiets is al langer bezig aan een ware opmars. Er is voor ieder wel wat wils. Ga je met de trein, dan vouw je je fiets op en neem je hem mee of huur je een NS-fiets. Wil je zonder zweet op kantoor aankomen, dan pak je de e-bike. Heb je moeite met balans, dan is er een driewielfiets, en voor diegenen die willen sjouwen, de bakfiets.

Dit is geen typisch Nederlandse ontwikkeling. Sinds deze innovaties verschenen zetten wereldwijd ook lokale overheden zwaar in op het fietsen. Qua gebruik is Nederland nog steeds koploper maar al die diversiteit remt onze voorsprong en voorkomt verdere innovatie. Het knelt, in steeds meer gemeenten.

Fiets verhoogt de leefbaarheid Juist ons unieke verkeerssysteem met gescheiden fietspaden kan dit nieuwe fietsen niet goed aan. Onze verkeersveiligheid komt in het gedrang en andere landen dreigen onze koppositie over te nemen doordat innovaties zich daar eenvoudiger laten inpassen. Fietsen zit in de lift niet alleen omdat het leuk is, maar ook uit noodzaak. Het biedt een oplossing voor urgente maatschappelijke problemen: het klimaat, het ruimtegebrek in de steden en het terugdringen van stijgende kosten in de gezondheidszorg. In een onderzoek dat de leefbaarheid vergelijkt in de dertig grootste gemeenten van Nederland (van onder andere Milieudefensie en de Fietsersbond), bleek dat er een stevige positieve relatie is tussen het fietsgebruik en de leefbaarheid in een gemeente. En neem het klimaat: Een gemiddelde autoforens stoot per gereden kilometer ongeveer 40 keer meer CO2 uit dan een forens die per fiets reist. Bedenk daarbij dat van alle autoritjes de helft korter is dan 7,5 kilometer. Die ritjes zijn dus bij uitstek geschikt om te vervangen met al die nieuwe fietsen. Of denk aan onze gezondheid, die met onze zittende leefstijl niet bepaald verbetert.

Verdubbel budget voor fietsinfrastructuur Fietsveiligheid is nog steeds een belangrijk onderwerp. We kunnen constateren dat het fietsen de afgelopen jaren - berekend per gereden kilometer - steeds veiliger is geworden. Toch is dat geen garantie voor de toekomst. Want niet alleen de fietsen vernieuwen, alle mobiliteit is in rap tempo aan het veranderen. Er komen steeds meer licht elektrische en zelfrijdende voertuigen die op dit moment ook vaak op de fietspaden een plek krijgen. Echter, die paden zijn niet ontworpen voor deze nieuwe, vaak brede medegebruikers. De snelheidsverschillen nemen toe en de drukte op fietspaden leidt bij bepaalde groepen al tot een overstap van de fiets naar openbaar vervoer en de auto. Gemeenten en Rijk hebben eind 2016 samen met marktpartijen, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties een Nationale Fietsagenda opgesteld om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Maar het vraagt politieke moed, creativiteit en middelen om groei te stimuleren en vooral ook te faciliteren. De Fietsersbond berekende dat het overheidsbudget voor de fiets in Nederland meer dan verdubbeld moet worden. Er is jaarlijks 700 miljoen euro extra nodig om alle ambities in deze agenda te realiseren.

100 verkeersdoden per jaar minder Het is vooral van belang dat er meer ruimte komt voor duurzaam verkeer, zoals voetgangers, kleine elektrische auto's en in het bijzonder de fiets. Dat kan door fietspaden te verbreden en door in te zetten op meer fietsstraten, waar de auto te gast is. Extra kansen biedt het verlagen van de maximumsnelheid in de gehele bebouwde kom van 50 km naar 30 km per uur. Op dit moment behoort al ongeveer 80 procent van de straten binnen de bebouwde kom tot een 30 km-zone. Zo'n lagere snelheid kan, naast het stimuleren van fietsen, meer dan honderd dodelijke verkeersongevallen per jaar voorkomen. Bovendien kan dit de bereikbaarheid vergroten en de ruimte in de stad beter verdelen. Snelle fietsers, gemotoriseerde tweewielers en licht elektrische voertuigen kunnen mengen met het autoverkeer, terwijl andere fietsers gebruik kunnen blijven maken van de fietspaden. Kortom beste raadsleden, omarm de fiets van de 21ste eeuw en maak de komende collegeperiode 30 km/u tot de nieuwe snelheidslimiet.