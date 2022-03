Verklaar je buren tot nazi’s en je bent vrij om te bombarderen wie en wat je maar wilt

Wat verklaart de populariteit van autocratische regimes als dat van Vladimir Poetin? De New Yorker vroeg het aan hoogleraar Stephen Kotkin, auteur van een driedelige biografie van Josef Stalin. Kotkins antwoord: “Zulke regimes beschikken over verhalen. En zoals je weet: verhalen zijn een nog krachtiger wapen dan de geheime politie.”

Het verhaal dat Poetin vertelt, is een verhaal van de uitzonderlijke grootheid van de Russische beschaving, en het is een verhaal dat religie en politiek geheel met elkaar laat samenvallen. Hoe ver dat gaat, ondervond de Russisch-Orthodoxe kerk in Amsterdam, genoemd naar de heilige Nikolaas van Myra.

Deze parochie kreeg vorige week de Russische aartsbisschop Elisey ongevraagd op bezoek, arriverend in een diplomatieke auto, waarschijnlijk van de Russische ambassade. Tijdens de gebeden, die al gaande waren, eiste hij dat de naam van patriarch Kirill zou worden genoemd, wat de Amsterdamse priesters weigerden uit protest tegen de zegen die Kirill heeft gegeven aan Poetins broedermoord op de Oekraïne.

Volgens Elisey maakte niet alleen de hoogste leiding van de kerk, maar ook het Russische ministerie van buitenlandse zaken zich hierover ernstige zorgen: “Er bestaat grote interesse voor uw kerk”. De parochie vatte dit op als een dreigement en heeft dit weekeinde de band met Moskou verbroken – een ongekend moeilijke stap voor Russisch-orthodoxen.

Onzalig bondgenootschap

De patriarch van Moskou is vergelijkbaar met de paus van Rome, met dit verschil dat de paus geen wereldlijke (meer) macht heeft, en de patriarch wel. Volgens de in 2014 overleden priester Gleb Jakunin functioneerde de Russisch-orthodoxe kerk sinds de jaren veertig ‘praktisch als een filiaal van de KGB’. Stalin had de steun van de kerk nodig, de kerk zocht een modus om te overleven – zo ontstond een onzalig bondgenootschap, dat onder Poetin alleen maar verder opbloeide en in de openbaarheid kwam. Jakunin, die in 1966 vanwege zijn verzet tegen het Sovjet-regime uit zijn ambt werd gezet, noemde de kerk ‘een middeleeuwse ijsberg, een panopticum van nationalisten en chauvinisten’.

Ik ontleen deze citaten aan een interview dat Jakunin in 2013 gaf aan het Oostenrijkse weekblad Die Furche. Luister, met Oekraïne in het achterhoofd, hoe Jakunin de rol van de kerk toen al kenschetste: “Geografisch en ideologisch is het patriarchaat van Moskou de opvolger van de Sovjet-Unie, en daarmee ook interessant voor de machtigen in de staat omdat men via de grensoverschrijdende religieuze structuur druk op andere staten kan uitoefenen.” Daar heb je ze, de aartsbisschoppen in diplomatieke auto’s. En wie de Russische ambassadeur in Den Haag gisteren heeft gezien in Buitenhof, weet wat deze ‘diplomatie’ betekent: verklaar je buren tot nazi’s en je bent vrij om te bombarderen wie en wat je maar wilt.

Gelooft zo’n ambassadeur zelf wat hij zegt? Het lijkt me onwaarschijnlijk. Gelooft Poetin zijn eigen verhalen? Ik heb mijn twijfels. Maar wij zijn niet het eigenlijke publiek voor de boodschap dat Rusland een heilige oorlog voert tegen goddeloze vijanden, dat zijn de Russen. We zouden hen een ander verhaal willen vertellen, maar hoe bereiken we hen, letterlijk en figuurlijk?