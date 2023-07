Verjaag één vrouw uit Den Haag en je krijgt er zes voor terug

Jaag je één vrouw weg uit Den Haag, dan krijg je er zes voor terug. Dat hoopt columniste Nelleke Noordervliet.

De uittocht uit de politiek heeft zich binnen luttele dagen voltrokken. Moe en teleurgesteld vertrekken de gebutste gladiatoren uit de arena en laten het strijdperk vrij voor jonge krachtpatsers.

Niemand ontkomt aan ‘omzien in verwondering’, zoals sociaal-democrate Annie Romein haar memoires noemde. Annie overleed in 1978. Zou ze nu omzien naar de 45 jaren daarna, dan zou ze niet weten wat ze zag. De grootste partijen waren toen PvdA (53 Kamerzetels), CDA (49) en VVD (28). De rest was kruimelwerk. Eén vrouwelijke lijsttrekker: Ria Beckers (PPR).

Zeker na de komst van de LPF ging het schuiven. De rechtse partijen kwamen op. De sociale media bepaalden het debat. De democratie kreeg last van de onderbuik. Annie zou haar wenkbrauwen hebben gefronst.

De strijd voor emancipatie bereikte een belangrijk doel: vrouwen kregen deel aan de macht. Meer vrouwen werden lijsttrekker, Kamerlid, Kamervoorzitter of burgemeester van een grote stad. De emancipatie van andere groepen schreed voort. Annie zou tevreden hebben geknikt. Zo werkt democratie.

Mannen voelden de macht wegsijpelen

Maar er was een groep die verloor, althans die dat gevoel kreeg. Gewend als ze waren dat de macht aan hun sekse behoorde (hun gender moet ik zeggen) voelden ze die macht wegsijpelen. De identificatie van mannen met seksegenoten op hoge posten viel weg. De prijs van de emancipatie moesten zij betalen, vonden ze. Een oud mannelijkheidsideaal werd opgepoetst door een goeroe als Jordan Peterson en een idioot als Andrew Tate. Waar de strijd op zijn vuilst werd gevoerd zagen we in #MeToo.

Die terugslag hadden de vrouwen kunnen verwachten, maar ze gingen ervan uit dat het niet uitmaakt wie de macht heeft als hij/zij/hen het algemeen belang dient en oog heeft voor de problemen van wie zich veronachtzaamd voelt. Ze gaan uit van redelijkheid en inhoudelijke kritiek, want zeker: ook vrouwen maken fouten.

Dat vrouwen in de politiek vuur trekken van teleurgestelde mannen is tot op zekere hoogte begrijpelijk. Die mannen hadden nooit gedacht dat Dolle Mina daadwerkelijk een paar touwtjes in handen zou krijgen. Het deed even pijn, maar het zou wennen, dacht ik. Maar de haat die vrouwelijke politici permanent over zich heen gekieperd krijgen in de meest kwaadaardige bewoordingen is ongekend. Annie zou zich afvragen: leefde dit altijd al in de harten en hoofden van mannen? Is er dan geen opvoeding meer? Is het een manier om je sterk en mannelijk te voelen als je Sigrid Kaag virtueel op de brandstapel zet? Annie zou me geschokt vragen wat die haat de mannen oplevert. Haat is een drug, zou ik haar zeggen. Maar dat wist ze al uit de jaren twintig en dertig en uit de oorlog.

Scheldkanonnades op repeat

De mannen (en vast ook wat collaborerende vrouwen) die de publieke tribune gebruiken om hun gevoel van machteloosheid te compenseren en die het pittige maar toch rationele debat over de verdeling van de macht bevuilen, moeten genegeerd worden. De eenzame complotgelovigen die hun scheldkanonnades op repeat hebben staan, moeten uit hun schuttersputjes worden weggelokt. Zeg het maar: waar doet het nu echt pijn? Hoe is je leven in dit moeras terechtgekomen? En hebben de vrouwen dat gedaan? Je moeder? Je oma? Je kleuterjuf? Wat zou je zeggen als we je dochter in een zak naaiden en in het water gooiden om te zien of ze bleef drijven?

Straks krijgen ze Yesilgöz, Van der Plas, Bikker, Ouwehand, Marijnissen, en als het aan mij had gelegen: Moorman. Jaag je er één weg, krijg je er zes terug.