Verhogen eigen risico zou verboden moeten zijn

Nog de hele maand december kunt u deelnemen aan de jaarlijkse stoelendans bij de zorgverzekeringen. Dat euro’s verslindende circus levert nooit zorgwinst op. En ofschoon we in vergelijking met andere landen geen slecht systeem hebben, is er zowel laag- als hoger hangend fruit. Het hoger hangend fruit is het radicaal kiezen voor ‘zinnige zorg’ als criterium voor verzekerde zorg. Er zijn rapporten die aantonen dat misschien wel de helft van het huidige zorgbudget ‘verdampt’ in niet-effectieve zorg en bureaucratie. Het nieuwe kabinet moet dit probleem tot speerpunt maken. Niet om te bezuinigen, maar om met dat macrobudget de werkdruk te verlagen, de salarissen van verpleegkundigen en verzorgenden te verhogen, de wachtlijsten te reduceren en om buffercapaciteit in te richten voor situaties als de huidige pandemie.

Het laaghangende fruit kan eind 2022 geoogst worden door een weeffout in de zorgverzekering te herstellen: de keuzemogelijkheid van een verhoogd eigen risico. Die optie ondermijnt een collectief belang: solidariteit. Gezonde mensen blijken massaal te kiezen voor een verhoogd eigen risico. Een simpele rekensom, geholpen door vergelijkingssites: het scheelt al snel een paar honderd premie-euro’s per jaar. En macro dus tientallen miljoenen.

IJzeren wetmatigheid

Voor het zorgbudget geldt een ijzeren wetmatigheid: wat de één minder bijdraagt, moet een ander meer bijdragen. Gezonde mensen (vaak hoger opgeleid, met een hoger inkomen) worden ‘verleid’ juist mínder bij te dragen.

Die individuele calculatie is een weliswaar legale, maar daarom niet minder perverse prikkel tot niet-solidair gedrag. Twee keer voordeel: je bent gezond (geen verdienste) en je betaalt ook nog minder premie (terwijl je die beter kunt betalen). Minder gezonde mensen (‘pech gehad’, maar meestal ook met een lager inkomen) moeten de volle premiemep aanvaarden, inclusief het eigen risico. Dat wordt immers altijd opgesoupeerd.

Waarom hebben we zo’n moreel verwerpelijk systeem bedacht? Het zal toch niet bewust ingebakken zijn: de armen armer en de rijken rijker? En dan nog iets: de tactici zijn slim genoeg om het verhoogde eigen risico níét te nemen als ze hogere zorgkosten in een komend jaar verwachten. Legaal, maar net zo immoreel als belastingontwijking, want in strijd met de bedoeling van dergelijke wetgeving.

We moeten de zorgverzekering beschouwen zoals we dijken bouwen: iedere Nederlander – ongeacht potentiële wateroverlast – betaalt eerlijk mee. Gezondheidszorg is toch een even cruciaal maatschappelijk belang? De basisverzekering zou houdbaarder, maar vooral maatschappelijk aanvaardbaarder zijn als bij wet de optie van verhoogd eigen risico verboden zou zijn.

