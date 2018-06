Vergis je niet, ook op economisch vlak is de PVV keihard rechts

Ook Lex Oomkes stelt in zijn column van 6 juni dat Geert Wilders na zijn vertrek bij de VVD zijn neoliberale agenda heeft ingeruild voor economisch linkse standpunten.

Net als veel van zijn journalistieke collega's maakt Oomkes hier echter een misstap. Hij lijkt zich te baseren op het meest verraderlijke aspect van populistische partijen, namelijk hun retoriek. Bij gebrek aan een verkiezingsprogramma wordt door journalisten vaak teruggegrepen op uitlatingen van PVV'ers in de media of bij spraakmakende debatten, waarna de partij op economische thema's wordt ingedeeld bij de linkse partijen. Weinig journalisten kijken echter een laag dieper, naar hetgeen werkelijk bepalend is voor de politieke kleur van partijen: hun stemgedrag.

Als een echte rechtse partij stemt de PVV tegen strengere regelgeving als het aankomt op be­las­ting­ont­wij­king

Een van de uitzonderingen is Correspondent-auteur Jesse Frederik. Aan de hand van het stemgedrag van de PVV op een aantal economische thema's, liet hij vorig jaar vrij eenvoudig zien dat de partij in het geheel niet links is. Sterker nog, de PVV stemt vaak nog rechtser dan de VVD. De partij stemt alle voorstellen weg om de hypotheekrenteaftrek te verlagen, heeft een voorstel ingediend om cao's niet langer bindend te verklaren en probeert voortdurend om de bijstand minder toegankelijk en strenger te maken. Ook op het schuldenvraagstuk vaart de PVV een hard rechtse koers. Ze stemde zelfs tegen een motie die de overheid verzocht zich simpelweg van illegale incassopraktijken te onthouden. De Participatiewet, met de door linkse partijen zo gehekelde tegenprestatie, werd niet alleen ingevoerd met steun van de PVV, de partij overtrof zelfs de VVD-collega's met het idee de uitkeringen stop te zetten van bijstandsgerechtigden die geen tegenprestatie wilden verrichten. Als een echte rechtse partij stemt de PVV echter tegen strengere regelgeving als het aankomt op belastingontwijking.

Het is dus zeer onterecht om de PVV economisch links te noemen. Dat dit wel gebeurt is niet alleen verkeerd, het is vooral treurig voor kiezers die op basis hiervan besluiten PVV te stemmen in de veronderstelling hiermee hun eigenbelang te dienen. Het zou daarom goed zijn als journalisten in de toekomst vaker de parlementaire handelingen induiken. Juist bij populistische partijen is het van belang wat verder te kijken dan de retoriek.