Vergelijk Schiphol niet met Groningen

In het hoofdredactioneel commentaar van 10 april wordt een vergelijking getrokken tussen bewoners in Groningen die lijden onder de gaswinning en bewoners die overlast ondervinden van geluidsoverlast bij Schiphol.

Bewoners in Groningen werden geconfronteerd met gaswinning waarvan de gevolgen niet te overzien waren, maar ernstig, zelfs levensbedreigend zijn. De meeste bewoners die klagen over het geluid rondom Schiphol hebben zelf gekozen voor deze locatie met de daarbij horende overlast. Net zoals ik op de hoogte van de risico’s ben, als ik nu naar Groningen zou verhuizen.

Ik woon in Amstelveen sinds 1974, toen er ook al werd gevlogen op Schiphol. Proefvluchten na groot onderhoud en het proefdraaien van motoren zijn al lang verleden tijd. Vliegtuigmotoren zijn veel stiller geworden en worden nog stiller. De vliegintensiteit is toegenomen, maar dat zegt niets over de feitelijke geluidsproductie. Dat extra vluchten als extra belasting worden ervaren is een persoonlijke beleving.

Balkon is no-go-gebied

De Amstelveense ‘goudkust’ ligt onder de in- en uitvliegroute van de Buitenveldertbaan. Deze woningen zijn op kosten van de luchtvaartsector geïsoleerd. De hierop te verwachten verkoopwinst is voor de eigenaar.

Amstelveen wordt ook doorsneden door de A9. Tijdens nachtelijke uren kun je niet slapen met een open raam vanwege het verkeersgeluid. Toen ik in Amstelveen kwam wonen was er nog geen metro. Deze loopt nu op 100 meter van onze gevel. Ons balkon is in de zomer vanwege het lawaai een no-go-gebied, vervelend maar het is niet anders.

Als bewoners stellen dat de luchthavendirectie, het ministerie en de politiek wazig communiceren, dan hebben ze een punt. Geheimzinnigheid werkt onvrede in de hand. Dus open de deuren en geef aan waar knelpunten liggen en hoe hiermee omgegaan wordt. Maar de situatie zo dramatisch voorstellen als in het Trouw-commentaar is overdreven en bijna beledigend tegenover gedupeerde Groningers.

Een kleine zijstap: kijken de klagers ook naar de natuurwaarde van Schiphol? Vogels, hooglanders in het Amsterdamse Bos onder de aanvlieg- en vertrek­routes, zij zijn niet onder de indruk van het lawaai. Voor vogels is Schiphol een vluchtplaats. Geluidsoverlast is zoals je die zelf ervaart, maar vergelijk dat niet met feitelijke schade en angst zoals in Groningen.