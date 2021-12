Vergeet de Kamer niet deeigen bestuurscultuur?

Nu de kabinetsformatie - eindelijk, eindelijk - in een beslissende fase zit, dringt het Haagse gezelschapsspel zich vanzelf op: wie worden er genoemd als nieuwe ministers en staatssecretarissen?

Heel spannend is het in dit stadium nog niet. Namen die nu publiekelijk rondgaan, worden het meestal niet. Eén interessant ding valt wel op: her en der wordt Hugo de Jonge hardop geprezen voor zijn werk in deze coronacrisis. Hij zou, volgens meerdere CDA-prominenten, in aanmerking moeten komen voor verlenging van het ministerschap.

Laffe messen in de rug

Let wel: vanuit datzelfde CDA kreeg de zorgminister een jaar geleden een paar laffe, anonieme messen in zijn rug vanwege twijfels over zijn leiderschap. Het werkte. De Jonge legde onder grote druk het lijsttrekkersschap neer.

Of de poging om hem nu in het zadel te houden slaagt, is zeer twijfelachtig. Het CDA moet zich ook ernstig afvragen of dat verstandig is. Aan De Jonge kleven inmiddels diverse beloftes waar hij in deze crisis op terug moest komen. De boostercampagne is ook geen reclame voor een nieuwe termijn. Bovendien: de demissionaire premier heeft een nieuw kabinet beloofd met ‘meer elan’ en een ‘andere uitstraling’. Dat valt moeilijk te rijmen met het aanblijven van zowel Rutte als De Jonge. En de minister-president wijkt niet, zoveel is zeker.

Er is nog iets waardoor het CDA zich achter de oren moet krabben: Hugo de Jonge heeft het moeilijk. Ook vanuit zijn directe omgeving in Den Haag klinken zorgelijke geluiden. De haast eindeloze, weer in alle hevigheid opgelaaide Covid-crisis zorgt ervoor dat De Jonge zich over de kop moet werken. Wat hem parten speelt is dat er geen tweede minister meer is op het departement. Tamara van Ark viel in september uit vanwege gezondheidsproblemen en is niet vervangen. Er was enige hoop dat het snel zou gaan met de kabinetsformatie. En, niet onbelangrijk, corona leek op dat moment ver over het hoogtepunt heen.

Sindsdien heeft De Jonge drie loodzware maanden achter de kiezen. En dat komt niet alleen door het virus zelf.

Te belangrijk voor de randen van de nacht

Zo debatteerde de Tweede Kamer vorige week uitvoerig over de recente aanscherpingen. Rutte, De Jonge en onderwijsminister Arie Slob werden aan het einde van de middag in de plenaire zaal verwacht, voor een debat dat uiteindelijk om 01.40 uur in de nacht zou eindigen. De Jonge kwam zelf om 22.30 aan het woord. De uren erna ging het over de lange termijn-strategie, de boostercampagne, zorgcapaciteit, de omikron-variant en het testbeleid. Stuk voor stuk onderwerpen die te belangrijk zijn om ergens aan de randen van de nacht te bespreken met een minister die vroeg in de ochtend was begonnen en de volgende dag weer vol aan de bak moest.

Een crisis vraagt om een sterk parlement, dat oog heeft voor hoofdzaken en zich niet verliest in bijzaken (met een eindeloze stroom moties tot gevolg) en geen ministers op de gekste uren ter verantwoording roept. De Kamer mag dan een kabinet met een nieuwe bestuurscultuur willen, dat kabinet zal hetzelfde verlangen van de Kamer.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.