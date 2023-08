Vergeet de flanken, de slag gaat om het midden bij deze verkiezingen

Opiniepeilingen moet je altijd met een fikse korrel zout nemen. Bij deze verkiezingen zijn ze zelfs nog moeilijker te interpreteren dan anders. Toch viel er deze vakantieperiode een zeer interessante analyse in de mailbox, afkomstig van bureau I&O Research.

Onderzoeker Ascher van der Schelde is op een rustig moment eens in de cijfers áchter de zetelpeilingen gedoken. Weg van de voorspellingen over hoeveel zetels Pieter Omtzigt in theorie zou kunnen halen of over welke partijen er bij de start op kop gaan.

Het alternatieve cijferwerk geeft een goed idee van waar deze verkiezingen om draaien en wat bepalend wordt voor de uitslag. Van der Schelde zoomde in op de onzekerheden en twijfels van kiezers links, rechts en in het midden. Het wordt direct duidelijk op welke specifieke arena je moet letten richting 22 november.

Over het hoofd gezien

Het zijn de kiezers in het midden die de uitslag gaan bepalen. Vaak over het hoofd gezien omdat de klassieke middenpartijen in de problemen zitten, waardoor de indruk is ontstaan dat kiezers zich al hebben afgekeerd van het midden. Ten onrechte. Als kiezers de vraag krijgen waar zij zichzelf plaatsen zegt 27 procent deze zomer nog steeds: ik sta in het midden. Zo’n 26 procent noemt zich links. De grootste groep zit op rechts: 34 procent.

Cruciaal hierbij is dat juist in het midden de onzekerheid het grootst is. Bijna de helft van de ‘middenkiezers’ weet nog niet waarop ze zal stemmen. Op links zijn de kiezers er al lang uit. De combinatie PvdA-GroenLinks is er veruit favoriet, zozeer dat die in de peilingen aan top gaat. In het rechtse kamp is er eveneens weinig twijfel. Daar verdelen de voorkeuren zich al over VVD, PVV en BBB. Maar in het midden ligt de strijd nog open.

Het midden verleiden

Voor middenpartijen als CDA, D66, BBB vallen er nog veel stemmen te halen en kan de uitslag nog alle kanten op. Welke partij verleidt die kiezers in het midden? Ook de VVD is voor een goed resultaat mede afhankelijk van deze groep. En als PvdA-GroenLinks de nummer één-positie vast willen houden zal dat alléén gaan als ze de stemmen in het midden erbij verzamelen.

Die electorale onzekerheid in het midden verklaart trouwens meteen hoe het kan dat Pieter Omtzigt zoveel losmaakt. Hij is juist in het midden veruit de grootste stemmenmagneet, die vier keer zoveel potentieel heeft als alle andere partijen. BBB heeft dan het nakijken. Omtzigt is wel gewaarschuwd. Die kiezersgroep stemt bij voorkeur op een grotere partij en maakt zich zorgen over politieke versplintering. Als zijn partij niet robuust genoeg oogt, zal de interesse snel tanen.

Hard gevecht voor BBB

En Caroline van der Plas is nog lang niet zeker van haar zaak. Het getwijfel van kiezers raakt ook haar partij. Ogenschijnlijk staat BBB er goed voor. Maar de marges zijn smal en de concurrentie in het midden is hevig. Op dit moment overweegt slechts één op de zes kiezers in het midden om BBB te stemmen. Om de grootste te worden is dat te weinig. Ook Van der Plas zal nog hard voor de zetels moeten vechten.