Vergeet bij geestelijke zorg de rol van de kerk niet

Bert Ummelen houdt een pleidooi om geestelijk verzorgers een meer structurele plek in de huisartsenzorg te geven (Opinie, 31 januari). Alleen de onafhankelijke en goed geschoolde geestelijk verzorger, zo betoogt hij, is in staat om mensen (en met name ouderen) bij te staan bij zingevings- en levensvragen. Dit is een oplossing die ook door de beroepsvereniging VGVZ al jarenlang wordt aangedragen.

Hobbels Ik heb daar zo mijn vraagtekens bij. En niet alleen omdat dit wel een hele lange weg is om de ouderen hun geestelijke zorg te geven: welke hobbels moeten er niet allemaal genomen worden voordat dit gerealiseerd kan worden? Als er iets van geestelijke zorg geboden moet worden aan ouderen, en wel op korte termijn, dan is het zaak om professionele ondersteuning bij wijze van spreken nu al om de hoek te hebben. De kerk is vaak nog wel ergens aanwezig in de wijk of het dorp Predikant Rianne Veenstra En die is er. Terwijl Bert Ummelen de kerk en de pastoor en de dominee afserveert, als niet meer ter zake doend, zit hier wel de eeuwenlange kennis en kunde als het gaat om zingevings- en levensvragen. De kerk mag zich dan wel in de marge van de samenleving bevinden, in de wijk of het dorp is zij vaak nog wel ergens aanwezig. Meestal ook nog eens met buurtgerichte activiteiten, waar ouderen zonder aanzien des persoons welkom zijn, en met een professionele dominee of pastoor of door levenservaring geschoolde vrijwilliger die kan luisteren en het leven op een rijtje kan zetten. Die ook mensen voor wie het levenseinde dichtbij is kan begeleiden op een bij hun leven passende wijze.