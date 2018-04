Verduurzamen betekent juist uitbreiding van welzijn

De duurzame transitie is juist randvoorwaarde om kwaliteit van leven te behouden. En waar verduurzaming toch afbreuk dreigt te doen aan ons welzijn, liggen kansen voor de markt.

Lees verder na de advertentie

De vraag of verduurzaming betekent dat we moeten inleveren op kwaliteit van leven vind ik zelfs irrelevant. Want we zullen wel moéten verduurzamen, anders krijgen we een ongekend grote crisis voor onze kiezen.

De grote milieu-impacts zitten in nieuwe spullen, vlees, je huis, de auto en vliegen

Snel erger Niet alleen druk op grondstoffen en klimaatverandering, zoals het artikel aantoont, maar ook vervuiling en aantasting van natuur leiden nu al tot forse schade aan de economie en aan onze gezondheid. Tot massamigratie en conflicten. Dergelijke problemen worden de komende jaren snel erger. Onduurzaamheid ondermijnt onze welvaart en duurzaamheid is randvoorwaarde om die welvaart te behouden. Kortom, als we niet snel en grondig ingrijpen, zullen we straks met verbijstering aan de vraag terugdenken of we misschien iets moeten inboeten aan comfort. Het is een hardnekkige misvatting dat meer comfort en geld op de bank gelukkiger maken. Welzijn stijgt niet recht evenredig mee met BBP. Het is dan ook een grote stap vooruit dat de Tweede Kamer gaat werken met een Dashboard Brede Welvaart. Ga maar na, waar word je nou echt gelukkig van? Sociale verbondenheid, veiligheid, gezondheid, avontuurlijke vakanties, het beste uit jezelf halen, bijdragen aan iets belangrijks? Laten dat nou ook allemaal ingrediënten zijn voor de omslag naar duurzaamheid. Hoe ziet een duurzaam leven eruit? Waar zitten nu eigenlijk de grote impacts in je dagelijks leven? Om een compleet beeld te krijgen van de meest effectieve keuzes als consument, heb ik de impact toptien van de gemiddelde Nederlander laten doorrekenen en gedigitaliseerd. Zo kun je zien aan welke knoppen je het beste kunt draaien als je binnen de draagkracht van de planeet wilt leven, duurzaam dus. De grote milieu-impacts zitten in nieuwe spullen, vlees, je huis, de auto en vliegen. Verduurzamen levert je meteen een heleboel op: het scheelt een hoop geld en is goed voor je gezondheid. De belangrijkste winst is misschien nog wel dat het fijn is om je in te zetten voor iets wat belangrijk is voor de wereld. Dit alles draagt bij aan kwaliteit van leven.