Verdere verkilling tussen Moskou en Washington zal veel schade aanrichten

Maar over zijn toon bestaat geen twijfel: die was hard, zeer hard. De wereld moet luisteren, en Rusland zal zeker zijn kernwapens gebruiken indien nodig.

Ter relativering: het is verkiezingstijd in Rusland. Poetin gaat niet in debat met zijn opponenten maar grijpt op eigen momenten het podium om zijn volgende termijn als president zeker te stellen. De capaciteit roemen van het eigen leger en buitenlandse bedreigingen vergroten zijn dan functioneel. Zeker als de bedreigingen niet helemaal uit de lucht zijn gegrepen.

Want laten we eerlijk zijn: ook de Amerikaanse president Trump kondigde in navolging van zijn voorganger Obama aan het Amerikaanse kernwapenarsenaal te moderniseren. En het is de Navo die - op verzoek overigens van buurlanden van Rusland zelf - zijn invloed naar het oosten uitbreidde en werkt aan raketschilden - formeel tegen Iran en Noord-Korea.

Wedloop

Ook kunnen de pogingen van Russische hackers om informatie te vergaren in westerse instellingen en bedrijven geplaatst worden tegenover de massale informatie-onderschepping door de NSA, onthuld door de naar Rusland gevluchte Edward Snowden. Er was al een wedloop gaande, al gaan de klaarblijkelijke pogingen van Rusland om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden wel een stapje verder, net als de annexatie van Krim en de schimmige oorlogsvoering in Oost-Oekraïne.

Maar de kilte in de relatie tussen met name de VS en Rusland is dus al langer geleden ingezet. En dat is zeker ook voor Europa een probleem. Vanwege de onrust aan de buitengrenzen van de EU en het gevaar dat die overslaat naar EU-lidstaten zelf. Maar ook vanwege de verschillen in opvatting binnen de EU over hoe met de assertiviteit van Moskou om te gaan. Er zijn Oost-Europese landen en populistische partijen die zich willen verbinden aan Moskou, en anderen die er vooral een bedreiging in zien.

Verdere verkilling zal veel schade aanrichten. Bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om oplossingen te vinden in conflicten als in Syrië, waar de VS en Rusland recht tegenover elkaar staan. Maar zeker op het terrein van kernwapens, extra zorgelijk nu het kernwapenakkoord tussen de VS en Rusland over drie jaar afloopt. Met Poetin in Moskou en Trump in Washington dreigt in sfeer een terugval van meer dan dertig jaar. En dat zijn tijden waar niemand naar zou moeten terugverlangen.

