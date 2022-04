Verdeeldheid op links is een geval van gevaarlijke luxe

Zo gewend zijn we aan politici die zich in alle mogelijke bochten wringen om hun positie te beschermen, desnoods door zich te beroepen op onregelmatige gevallen van acuut geheugenverlies, dat het vertrek van Lilianne Ploumen als PvdA-leider iets onwerkelijks heeft. Verklaart hier iemand over zichzelf, na een proces van introspectie, dat zij ‘niet goed genoeg kan waarmaken’ wat van haar wordt verwacht? Ja, dat doet ze, en het is een verademing.

Maar tegelijkertijd is haar afscheid van het plenaire Haagse debat een aanklacht tegen de huidige politieke cultuur. Als je ongeschikt bent als partijleider omdat je niet hanig genoeg bent – want dat is toch waar we het over hebben, al gebruikt ze zelf in verklaring mooiere formuleringen – dan is dat een droevige constatering. Het klopt trouwens wel, denk ik: Ploumen was niet de kampioen van de one-liners en niet de slaaf van de waan van de dag, dat kunnen in Den Haag zomaar minpunten zijn.

Nu zijzelf de conclusie trekt dat de aanvoerdersrol ‘niet goed bij haar past’, moeten we haar het opgeven van haar Kamerzetel maar vergeven; dit is geen ambtsverzuim in de vorm van een overstap naar een lucratieve andere baan, dit is het einde van een klus die ze op zich nam toen Lodewijk Asscher onverwachts opstapte vanwege de toeslagenaffaire. Haar vertrek illustreert dat de PvdA de crisis van 2017, toen de partij terugging van 38 naar 9 zetels, nog steeds niet te boven is, zoals ook bleek bij de verkiezingen van vorig jaar, toen de teller onaangedaan op 9 bleef staan.

Het is niet eenvoudig om de toestand van de sociaaldemocratie te duiden. De PvdA heeft een ernstig verouderd electoraat, maar won bij de gemeenteraadsverkiezingen toch glansrijk in een stad als Amsterdam, terwijl over de grenzen zowel inspirerende als onheilspellende signalen te vinden zijn; afgelopen najaar beleefde de SPD in Duitsland een wederopstanding, maar de kandidaat van de Parti Socialiste behaalde zondag bij de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen een schamele 2% van de stemmen.

Met het Franse schrikbeeld in het achterhoofd is het de vraag hoelang de PvdA het als zelfstandige partij wil volhouden, ofwel: of het niet verstandig zou zijn samen met GroenLinks een nieuwe partij te vormen. Ploumen noemt het bondgenootschap met Jesse Klaver een van de zaken waar ze trots op is, maar het is geen geheim dat er binnen haar partij – inclusief de fractie – verdeeldheid bestaat over de vraag hoever de liefde moet gaan. Mij lijkt de verdeeldheid aan de linkerzijde een geval van gevaarlijke luxe. Qua stemgedrag wijken PvdA en GroenLinks geen centimeter van elkaar af, op plaatselijk niveau zijn ze vaak al in elkaar opgegaan, maar landelijk ligt dat moeilijker.

Uit historisch oogpunt is dat begrijpelijk, maar inhoudelijk is het moeilijk te verdedigen en strategisch gezien nog minder, zoals bleek bij de formatie. Terwijl er grote behoefte is aan een correctie op het beleid van de afgelopen jaren – zie klimaat, wonen, jeugdzorg, de omgang met de burger – staat de sociaaldemocratie, waartoe ik ook GroenLinks reken, aan de zijlijn. Zonde is dat.