Verdeeldheid en paniekpolitiek frustreren het migratiebeleid

De regering-Merkel wankelt door de onenigheid tussen de twee christen-democratische zusterpartijen over de benadering van het migratievraagstuk. In Hongarije neemt het parlement een wet aan die hulp aan vluchtelingen strafbaar maakt, op de Middellandse Zee zwerven schepen van hulporganisaties op zoek naar een haven waar geredde vluchtelingen wel aan land mogen worden gebracht.

Het beeld is droevig stemmend. Italië en Griekenland wordt verweten hun verplichtingen niet na te komen, terwijl de rest van Europa denkt weg te komen met alleen verwijten maken maar verder geen hand uit steken om de hoge nood in de twee landen te helpen lenigen. Haat, nijd en angst lijken het beleid, zowel in de VS als in Europa, te beheersen.

Ook al valt er een beleid te ontwikkelen dat met succes migratie weet in te dammen, dan nog zou het een goede zaak zijn als regeringen erkennen dat migratie geen tijdelijk fenomeen is en dat er altijd een drang zal zijn om naar het noorden te gaan. Omdat het er veilig is voor politiek vervolgden, maar ook omdat er bestaanszekerheid lonkt. Een deel van die laatste migratie komt de rijke landen ook goed uit. De landbouw in de VS, maar ook in delen van Europa, zoals Spanje, kan niet zonder migranten.

Menskracht en middelen

Dat wil echter niet zeggen dat het een goede zaak zou zijn de grenzen wijd open te zetten. Er is een maximum aan wat een samenleving in korte tijd aan migranten kan opnemen. Opvang in de regio en ontmoediging van economische vluchtelingen is daarom een goede zaak. Daarvoor is echter veel meer inzet in menskracht en middelen nodig dan nu door bijvoorbeeld de landen van de Europese Unie wordt geleverd.

Migratiebeleid bestaat uit vele onderdelen. Niet zozeer grenzen alleen maar zoveel mogelijk gesloten houden, maar ook duidelijk maken wie wanneer wél welkom is en onder welke voorwaarden. En ook, al is dat een kwestie van langere adem, mensen een vooral economische reden geven om huis en haard niet te verlaten.

Een eenduidig advies over het te voeren beleid is eenvoudigweg niet mogelijk. Er zijn te veel facetten in het geding. Maar de hopeloze verdeeldheid en een politiek voortkomend uit paniek helpen ons zeker niet verder.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Hier vindt u andere commentaren.