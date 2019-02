Verbied pulskorvissen zolang niet vaststaat dat de schade beperkt is

Nadat het Europees Parlement zich had uitgesproken voor een verbod op de pulskorvisserij, werd bekend dat minstens 42 schepen moeten stoppen. Mogelijk geldt dit ook op termijn voor een groot deel van de 42 andere schepen en waarschijnlijk de 15 Nederlandse pulskorvissers onder buitenlandse vlag. In de media en de politiek kende de verontwaardiging en het mededogen met de arme vissers nauwelijks grenzen. Kamerbreed, met slechts de Partij voor de Dieren als uitzondering, was er vooral groot onbegrip voor het standpunt van het Europees Parlement.

Een onderzoeker van de Wageningen Universiteit zag ook geen kwaad in deze vismethode. Ja, de platvis komt vaak in een volledig verkrampte vorm aan boord en ja, 20 procent van de kabeljauwen loopt een gebroken rug op, maar ze zijn nu eenmaal bedoeld voor de consumptie. Dood moeten ze toch.

Als de puls kabeljauwen kan doden, dan hebben kleinere vissen nauwelijks over­le­vings­kans

Met geen woord rept hij over het feit dat het onderzoek naar de effecten van de pulskor uitermate summier en dus zeer onvolledig was en is. De netten hebben een maaswijdte van 8 x 8 cm, uiteraard om jonge vis en kleinere, niet commercieel interessante vissoorten levend te laten ontsnappen. Maar die ontsnappingsroute lukt bij de traditionele boomkor al nauwelijks: zo gauw iets in het net blijft hangen, al is het zeesla of enkele kwallen, hopen ook grote aantallen kleine vissen zich in het net op. Tijdens een trek, die zo’n twee uur duurt, kan het gaan om vele duizenden. De hele vangst wordt op het dek gestort. De economisch interessante exemplaren worden er met de hand uitgezocht en na een kwartiertje gaat de rest met een grote schop overboord. Ondanks de enorme druk die de vissen moeten doorstaan tijdens het binnenhalen van het net en ondanks de behandeling aan boord, gaat een deel van de vissen nog levend overboord. Maar bekend is dat zij zonder uitzondering inwendige kneuzingen en bloedingen hebben opgelopen. Een week later is er geen enkele meer in leven. Niet voor niets maakt het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), als het levende vissen wil onderzoeken, een trek van slechts enkele minuten.

Kunnen er bij de traditionele boomkorvisserij in principe flink wat vissen door de mazen ontsnappen, bij de pulsvisserij is de kans heel groot dat alle kleinere vissen gedood worden. Ze moeten eerst langs de elektroden. Elektroden, die de helft van de 25 centimeter lange kabeljauwen uiteindelijk doden. Het ligt voor de hand dat veel kleinere en veel kwetsbaardere soorten nauwelijks overlevingskans hebben. Daarbij gaat het jaarlijks om vele miljoenen vissen en tientallen soorten. Desastreus voor de biodiversiteit onder water.

Garnalenvissers De EU heeft dus zeer waarschijnlijk gelijk, als zij de pulskorvisserij als buitengewoon schadelijk voor het zeeleven bestempelt. Eerder klaagden de Nederlandse garnalenvissers al steen en been over de schade die de pulskor aanricht. Natuurlijk, zij hebben boter op het hoofd. Ook hun boomkorren met een maaswijdte van 1 bij 1 centimeter zijn verantwoordelijk voor de dood van jaarlijks miljoenen kleine vissen. Media stellen het voor alsof het slechts om minuscule, onschuldige stroomschokjes zou gaan. Maar echt, eerlijk onderzoek, onder natuurlijke omstandigheden, naar het effect op de langere termijn op vis die langs de elektroden en vervolgens door de mazen van het net is gezwommen, is noodzakelijk. Welk percentage, per soort, is ook na langere tijd nog in leven? Zo lang dat niet volkomen helder is, is elke claim van milieuvriendelijkheid van de pulskorvisserij nergens op gestoeld. En staat niet vast dat kleinere en jonge vissen overlevingskans hebben, dan moet de pulskor geheel verboden worden.

