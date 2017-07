Verbied de strikvraag in de schooltoets

Zelfs kinderen van vijf dreigen al onderworpen te worden aan toetsen. Ook de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is vrijwel in continue beweging op de lange toetsweg. Helaas denken veel docenten de ware kennis daarover in pacht te hebben.

Uw inbreng, zoals verwoord in Trouw, doet bij mij de hoop herleven dat steeds meer weerstand zal ontstaan tegen de slopende en tijdvretende toetsen.

Hulde dat Desiree Joosten de strikvraag verbiedt. Het was destijds mijn grootste frustratie dat menigeen daarvan gebruikmaakte, vaak met enige vorm van genoegdoening.

Ik weet nog wel dat ik ooit uit pure grap en ter lering een toets samengesteld heb over het onderwerp statistiek. De vijftien vragen waren allemaal voorzien van het antwoord C. Het was voor de zeer goede leerlingen reden hier en daar de antwoorden te vervangen door een andere letter uit A, B en D.

Blijf de strijd strijden en probeer het aantal toetsen, en dan bedoel ik de goede functionele toetsen, terug te brengen tot een zeer beperkt aantal.

Frans Voskamp, oud-docent wiskunde en schoolleider De Lier

