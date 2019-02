Verander niet te snel van geslacht

Volgens Frank Kruijver (Opinie, 15 februari) is het eenvoudig: transgenders zijn biologisch anders en zijn goed geholpen met een transitie naar het andere geslacht. Studies naar kinderen die worden gediagnostiseerd als transgender laten echter bijna altijd zien dat zonder behandeling, de meerderheid van deze kinderen (60 tot 80 procent) zich later gaat identificeren als het geslacht waar ze mee geboren zijn. Het is dan ook goed mogelijk dat de genderidentiteit van sommige kinderen vrij zwak is en daardoor vrij eenvoudig te beïnvloeden. Het kan dan het beste zijn om deze kinderen neutraal te benaderen en ze daarmee de ruimte te geven om te ontdekken welke genderidentiteit het beste bij hen past.

Net zoals er mensen zijn die vanuit hun ideologie ontkennen dat transgendergevoelens echt (kunnen) zijn, zijn er ook mensen die vanuit hun ideologie de neiging hebben om te geloven dat transitie altijd de oplossing is voor mensen die problemen hebben met hun gender­identiteit of zich ongemakkelijk voelen met wat verwacht wordt van mensen van hun geslacht. Beide extremen kunnen mensen een genderidentiteit opdringen die niet bij hen past. Vroeg ingrijpen met hormonen of operaties kan zorgen voor onomkeerbare schade wanneer mensen alsnog besluiten dat ze willen leven als het geslacht waarmee ze zijn geboren. Een alternatief is om voorzichtig hiermee te zijn en hen eerst met therapie en/of een sociale transitie te helpen. Sommige mensen geloven echter dat zo snel mogelijk beginnen met hormonen en/of operaties noodzakelijk is, al ontbreekt hiervoor wetenschappelijk bewijs.

Plotselinge genderdysforie

Opvallend is een vrij nieuw fenomeen dat in de VS lijkt op te treden: plotselinge genderdysforie. Dit zijn pubers en jongvolwassenen die eerder geen enkele indicatie hebben gegeven dat ze transgender zijn en zich plotseling zo gaan zien. Dit kan komen door kopieergedrag, waarbij deze jongeren zich pas gaan zien als transgender nadat een vriend of vriendin zich ook als transgender is gaan identificeren. Soms is dit het geval voor iedereen in een vriendengroep. Hier is veel nog onduidelijk.

Volgens mij is er nog veel onderzoek nodig om meer duidelijkheid te krijgen over wie daadwerkelijk transgender is en wat de beste behandeling is. Ook onder progressieven bestaat de neiging om selectief te winkelen in de wetenschap op een manier die hun ideologie ondersteunt. Desondanks is de kritiek van Van der Staaij dat transgenderisme een ideologie is nogal hypocriet aangezien hijzelf ook sterk ideologisch gedreven is. Een middenweg lijkt mij beter, waarbij we openstaan voor transgenders, maar wel verwachten dat medische diagnoses en behandelingen goed worden onderzocht.