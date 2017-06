Verander de verdeling van rijkdom in de wereld, ook al klinkt dat naïef

Noem het het Droste-effect van het migratiedrama; op de golven van hoop en wanhoop lokt elke actie een tegenactie uit. Intussen blijft de bron van alle ellende dezelfde.

Identitair Verzet, dat actief is in verschillende Europese landen, staat niet alleen. De Nederlandse oorlogsverslaggever Arnold Karskens verwijt hulporganisaties ‘dood door schuld’ (artikel 307 Wetboek van Strafrecht) en ‘hulp bij mensensmokkel’ (artikel 197) en heeft aangifte gedaan bij justitie. De zaak is vorige week in behandeling genomen, meldt hij.

Dat Karskens de handen wil boeien van degenen die drenkelingen uit het water trekken, is niet erg sympathiek, om het zacht uit te drukken. Maar zijn aangifte richt zich ook tegen Frans Timmermans, en al zal een aanklacht tegen de EU-commissaris weinig helpen, het is goed de pijlen op de politiek te richten. Hulporganisaties zijn actief mensenlevens gaan redden op de Middellandse Zee, omdat overheden het laten afweten, zowel op Europees als op nationaal niveau. Tot 2014 deed Italië zijn best met de operatie Mare Nostrum, maar die werd gestaakt, mede uit onvrede over het uitblijven van assistentie van de rest van Europa. Nu is de inzet van de EU om het probleem te verleggen naar Libië, zoals eerder gebeurde met Turkije. Zolang mensen maar niet naar Europa komen, is alles goed.

Al dit zogenaamd daadkrachtige optreden gaat voorbij aan de redenen waarom mensen überhaupt beginnen aan de tocht naar Europa

Oorzaak Het vergt wel wat verbeeldingskracht om Libië te zien als mede-uitvoerder van een Europese aanpak; dat kan alleen door alles waar Europa voor staat te negeren. Niet alleen omdat de Libische kustwacht gebrekkig functioneert – soms wordt op migranten geschoten – maar omdat het land zelf in een toestand van geweld en chaos verkeert, waarbij vluchtelingen doelwit zijn van mensonterende praktijken. Regelmatig worden ze als slaven verhandeld, zo meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). En daar wil Italië dan lokale stammen gaan trainen om, zoals het in deze krant werd geformuleerd, ‘tegen betaling jacht te maken op mensensmokkelaars en migranten’. Je vraagt af je hoe die betaling moet geschieden. Per ingeleverde scalp? Al dit zogenaamd daadkrachtige optreden gaat voorbij aan de redenen waarom mensen überhaupt beginnen aan de tocht naar Europa. En nee, ze doen dat niet omdat ze weten dat Artsen zonder Grenzen hen comfortabel naar de overkant brengt. Daarvoor zijn de risico’s, getuige de vele doden, veel te groot. Wat uiteindelijk de oorzaak is, is de pijnlijk ongelijke verdeling van rijkdom en armoede in de wereld. Ik vind het zelf ook een beetje naïef klinken om te roepen dat dat moet veranderen, dat geef ik toe. Maar zonder dergelijke naïviteit zouden heel wat veranderingen nooit hebben plaatsgevonden.

