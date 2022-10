Vera Bergkamp is een onterecht doelwit

Het was eind 2019 toen Thierry Baudet aan de interruptiemicrofoon in de Tweede Kamer het zoveelste toneelstukje opvoerde en Khadija Arib hem afwimpelde met een enkel woord: ‘dramaqueen’.

Arib beschikte als Kamervoorzitter over de gave en de subtiliteit om de lastigste gevallen tot de orde te roepen, soms schermend met het Reglement van Orde, maar vaker dankzij natuurlijk gezag en een vleugje humor. Haar voorganger is dat nooit gelukt. Haar opvolger evenmin.

Het is om die reden dat Arib wordt gemist. Een totaal versplinterde Kamer, waar vele fracties en vooral de politieke avonturiers hengelen naar aandacht en debatten persoonlijker en venijniger worden, vraagt om een kundige voorzitter.

Anonieme klachten bij het presidium

Het vertrek van Arib plaatst D66’er Vera Bergkamp in het verdachtenbankje. Dat komt niet in de laatste plaats door de woorden die de PvdA’er de afgelopen dagen gebruikte. Bergkamp heeft een ‘dolk in haar rug’ gestoken, Arib voelt zich ‘voor de bus gegooid’. Hier heeft een politieke afrekening plaatsgevonden, met het verkeerde Kamerlid, dat wél orde kon houden in de vergaderzaal, als slachtoffer.

Het is een voor de hand liggende, maar te eenvoudige conclusie.

Uit een uitvoerig verhaal van NRC, deze maandag gepubliceerd, blijkt dat Arib in haar tijd als Kamervoorzitter forse aanvaringen had met de ambtenaren. Die geluiden zijn niet nieuw, maar in de krant worden ze stevig onderbouwd. De ondernemingsraad van de Kamer verweet Arib ‘intimiderend en aanmatigend’ gedrag. Ambtenaren deden meldingen bij een bedrijfsarts of vertrouwenspersoon. Toen eerder dit jaar duidelijk werd dat Arib voorzitter zou worden van de Kamercommissie die de coronacrisis gaat onderzoeken, vreesden sommigen weer met haar te maken te krijgen. En zo belandden er deze zomer (anonieme) klachten bij het presidium.

Deze kwestie is met nog meer mist omhuld dan het proces-Remkes, dat deze week eigenlijk de volle aandacht verdient. In plaats daarvan krijgt de Tweede Kamer weer eens het verwijt naar de eigen navel te staren, het zal niet verbazen.

Waarom nu pas?

Er hangen vragen in de lucht die een antwoord verdienen. Waarom wordt het onderzoek naar Arib nu pas ingesteld, terwijl de signalen al veel langer bekend zijn? Had de oud-Kamervoorzitter niet eerder kunnen en moeten worden geïnformeerd? Allemaal relevant, maar er is maar één hoofdvraag: had het presidium de klachten kunnen negeren?

Lees het verhaal in NRC, daarna de brief van het presidium met uitleg over het onderzoek, vervolgens het advies van advocatenkantoor Pels Rijcken en het enige juiste antwoord op die vraag luidt ‘nee’. De landsadvocaat wijst op de zorgplicht die een werkgever heeft. Het betekent dat berichten over een onveilige werkomgeving, ook anonieme, moeten worden onderzocht. Beter laat dan nooit.

Dat het bestaan van het onderzoek is gelekt naar de pers zorgde voor de escalatie van de afgelopen dagen. Natuurlijk wordt Bergkamp daar, als voorzitter van het presidium, op aangekeken. Maar het dagelijks bestuur bestaat uit nog zeven Kamerleden, van zeven verschillende fracties. Het besluit om de klachten over Arib serieus te nemen is door dat gezelschap unaniem genomen, na diverse vergaderingen, met een advies van de landsadvocaat op tafel. Wie hier een persoonlijke afrekening door Bergkamp vermoedt, moet wel heel erg goed zoeken.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.