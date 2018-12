Veiliger gebruik van implantaten vergt een radicale omslag

Het internationale journalistencollectief ICIJ publiceerde op 25 november de zogeheten Implant Files, een wereldwijd journalistiek onderzoek naar implantaten. De pacemaker Nanostim van fabrikant ­Abbott was een van de medische hulpmiddelen waarover ophef was ontstaan. Journalisten meldden dat bij meer dan zeventig van de 1423 geïmplanteerde Nanostims de batterij bleek te zijn uitgevallen en vroegen zich af of dit hulpmiddel wel deugdelijk was getest. Is de ophef over de Nanostim terecht?

Traject

Het is een bekend probleem dat hulpmiddelen een minder uitgebreid traject ondergaan dan geneesmiddelen voordat ze in de zorg worden gebruikt. De Nanostim was echter onderwerp van medisch wetenschappelijk onderzoek, dat bovendien was goedgekeurd door een onafhankelijke ethische toetsingscommissie. Bij veel medische hulpmiddelen ontbreekt het aan enige vorm van onderzoek of toetsing. De aandacht zou zich veeleer moeten richten op hulpmiddelen die fabrikanten niet laten testen in mensen, maar die artsen wél gebruiken.

Zonder toetsing hulpmiddelen gebruiken, is lang niet altijd een uiting van ver­doe­zel­ge­drag van fabrikanten

Maar zelfs als we ongeteste middelen op het spoor komen is het belangrijk als maatschappij te beseffen dat het gebruik van hulpmiddelen zonder onderzoek en toetsing lang niet altijd een uiting is van verdoezelgedrag van fabrikanten, noch van artsen die geen zin hebben in zorgvuldig onderzoek. Gebrek aan gegevens over de veiligheid en effectiviteit van veel hulpmiddelen is ook het gevolg van het strikte juridische onderscheid tussen zorg en onderzoek.