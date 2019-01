Veilige implantaten vragen veel meer aandacht

Minister Bruno Bruins heeft de zorgen naar aanleiding van de Implant Files – internationaal grootschalig ­onderzoek naar de veiligheid van implantaten, waar ook Trouw aan meewerkt – goed opgepakt. Geen geringe kwestie, want naar schatting heeft ruim 3 procent van de Nederlandse vrouwen – zo’n 215.000 – een borstprothese, en dat is nog maar één van de typen implantaten waar het om gaat.

Ingezet wordt op betere informatievoorziening en arts-patiëntcommunicatie over voor- en nadelen en ­onzekerheden, zodat patiënten de beslissing om al dan niet een implantaat te laten plaatsen verantwoord kunnen nemen. Ook wordt meer geïnvesteerd in het Meldpunt en Expertisecentrum bij het RIVM. Samen met de verplichting die artsen sinds 1 januari hebben om ingebrachte implantaten te melden bij het Landelijk Implantatenregister, kunnen problemen met implantaten dan eerder worden ontdekt en de dragers ervan sneller worden opgespoord.

Gegevens bewaren

Verder worden strengere eisen ­gesteld aan ‘aangemelde instanties’ (private organisaties die hulpmiddelen beoordelen en goedkeuringscertificaten verstrekken), het klinisch onderzoek van implantaten, pre-market controle en post-market surveillance. De toezichthoudende rol van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt versterkt. Dit zijn belangrijke stappen, maar de aandacht mag niet verslappen. Al twintig jaar geleden drong de Gezondheidsraad aan op beter screenings- en follow-up-onderzoek en betere voorlichting. Als dit advies toen was opgevolgd, hadden veel problemen voorkomen kunnen worden. Maar ook nu zijn er nog de ­nodige aandachtspunten.

Zo moeten de voor onderzoek benodigde medische gegevens lang genoeg ­bewaard kunnen worden. Al in 2004 adviseerde de Gezondheidsraad een veel langere bewaartermijn dan nu geldt, en een aparte regeling om gegevens zo lang te kunnen bewaren als ­nodig is voor relevant onderzoek. Bij veiligheidsvraagstukken zoals hier aan de orde kunnen namelijk tientallen ­jaren follow-up nodig zijn. Gelukkig staat dit punt dit jaar weer op de agenda van de Gezondheidsraad. Ook moet worden bekeken of de sinds mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming een belemmering vormt voor het benodigde onderzoek. De Nederlandse gezondheidsonderzoekers hebben afgelopen decennia bewezen grootschalig follow-up-onderzoek te kunnen doen zonder degenen in wier belang dat onderzoek plaatsvindt in hun privacy te schaden.