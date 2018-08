Veelkleurigheid op de werkvloer is hard nodig, dus laat geen middel onbeproefd

Het zou mooi zijn, maar één instrument dat het probleem definitief de wereld uit helpt, bestaat niet. Experimenten met anoniem solliciteren, zodat de werkgever niet op naam al mensen kan afwijzen, blijken vooralsnog niet het gewenste resultaat te hebben. Het anonimiseren van sollicitatiebrieven blijkt zelfs averechts te werken. Het had een ontmoedigend effect op nieuwe Nederlanders om te solliciteren.

Anoniem solliciteren is ook volstrekt onzinnig, stelde de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dinsdag in deze krant. Een sollicitant moet op zijn hele hebben en houden kunnen worden beoordeeld, stelt hij.

Aboutaleb schetst een ideale situatie. Volgens hem dienen werkgevers zich niet af te vragen of iemand in de organisatie past, maar dienen zij op zoek te gaan naar hen die daar nou juist op het eerste gezicht niet in passen. Klinkt mooi en er valt veel voor te zeggen. Het is echter tegelijkertijd een oproep aan werkgevers om meer risico te nemen. Helemaal niet verkeerd, maar het blijft al gauw bij wensdenken. Tussen ideaal en haalbaarheid gaapt al gauw een enorm gat.

Het probleem is hardnekkig genoeg om anoniem solliciteren niet onmiddellijk in de vuilnisbak te gooien

Andere wegen Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan zijn vele wegen nodig. Soms kan een werkgever worden overtuigd dat juist zijn organisatie enorm gebaat is met veelkleurigheid. Positieve discriminatie door expliciet te werven onder minderheidsgroepen zal dan de voor de hand liggende weg zijn. In het geval van de politie wordt daar bijvoorbeeld steeds nadrukkelijker voor gepleit. Het is een algemeen belang dat de politie kennis heeft van, en inlevingsgevoel voor de Marokkaanse gemeenschap. Dat bereik je slechts door gericht in die gemeenschap te werven. Soms zijn andere wegen nodig. Het probleem is hardnekkig genoeg om anoniem solliciteren niet onmiddellijk bij de vuilnisbak van interessante maar onuitvoerbare ideeën te zetten. De Rotterdamse hoogleraar Robert Dur pleitte ook dinsdag in deze krant voor een veel grootschaliger experiment. Alleen de overheid is een dermate grote en veelomvattende organisatie dat een experiment daar tot een beter inzicht in nut en noodzaak van het instrument kan leiden. Het maatschappelijk nut is groot genoeg om een nieuwe poging niet direct af te wijzen. In het commentaar leest u de mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

