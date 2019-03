Veel klachten hóren helemaal niet in de ggz

Dat er doden vallen in de geestelijke gezondheidszorg is niet alleen te wijten aan het personeelstekort. Huisartsen en bedrijfsartsen moeten stoppen met het doorverwijzen van mensen met klachten die niet thuishoren in de ggz. Op die manier kan het geld en de plek op de wachtlijst besteed worden aan de mensen voor wie de zorg werkelijk bedoeld is.

Het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg leidt tot calamiteiten met dodelijke afloop, kopte deze krant onlangs (Trouw, 6 februari). Dat bleek uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op verzoek van Trouw en De Groene Amsterdammer. Dat het verschrikkelijk is dat er doden vallen staat buiten kijf, maar is het wel fair om uitsluitend het personeelstekort daarvan de schuld te geven?

Overschot

“Voor een goed begrip van de problemen is een bredere blik nodig”, betoogde ook Adriaan Jansen van de Raad van Bestuur van GGZ Friesland eerder (Opinie, 23 februari). Ja, er is een krapte op de arbeidsmarkt, dat is een feit, maar er is nog iets heel anders aan de hand dat we ons moeten realiseren: er is een overschot aan klachten.

Wat helaas nog veel te vaak gebeurt is dat de verkeerde klachten worden doorverwezen naar de zorg die wordt vergoed. Jaren geleden is reeds afgesproken dat het verwerken van mentale pijn en andere problemen die bij het leven horen, zoals burn-out, relatieproblemen of rouw en verlies, niét in de ggz thuishoren. Daarvoor is andere psychologische hulp beschikbaar.

Het voortdurend foutief doorverwijzen naar de ggz, van overspannen werknemers tot koppels die elkaar het leven zuur maken, heeft ervoor gezorgd dat het personeel in de ggz te veel klachten op het toch al zo overvolle bordje krijgt.