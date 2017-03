Vasten, met het oog op de Bijbel of bierbuik?

Een vorm van grote schoonmaak, niet van het huis maar van het lichaam. Het voorjaar is daar een geschikte tijd voor. Niet voor niets kent Australië zo’n gewoonte in oktober, als het daar dan voorjaar is: OcSober. En het idee van Dry January sloeg in 2011 uit het niets aan dankzij een zekere Emily Robinson, die voor het eerst de halve marathon ging lopen en de maand ervoor stopte met drinken.

Lees verder na de advertentie

Deelnemers stimuleren elkaar via Facebook en WhatsApp om vol te houden

Het jaar erop waren er 4000 deelnemers, in 2015 waren het er 50.000, vorig jaar deed volgens een peiling van het Britse onderzoeksbureau YouGov een op de zes volwassen Britten een poging, de maand januari de drank te laten staan. Deelnemers stimuleren elkaar via Facebook en WhatsApp om vol te houden. Ze plaatsen berichten dat ze zich fitter voelen, afgevallen zijn en dat ze goede voornemens hebben om voortaan ook de overige maanden minder te drinken.

Een soortgelijk initiatief in Nederland is IkPas, een idee van de GGD’s, het Trimbosinstituut en vooral van verslavingsdeskundige Rob Bovens. Er zijn dit jaar 10.880 deelnemers, allemaal begonnen op 1 maart. Toevallig begon op die dag, Aswoensdag, ook de christelijke Vastentijd. Die duurt tot Pasen, dit jaar op 16 april. IkPas geeft deelnemers de keuze om of 30 dagen of 40 dagen geen alcohol te drinken.

'Soldeke' Ook hierbij kunnen de deelnemers via Facebook en de website hun ervaringen kwijt en geven ze elkaar tips (“Vind je gewoon water ook saai? Ik drink water met limoensap”). Die blogs en posts helpen ook om het vol te houden. Dat geldt evenzo voor het vasten dat religieus geïnspireerd is. Voor mij is het na mijn overstap naar de rooms-katholieke kerk nu de 21ste keer dat ik eraan meedoe. Op mijn manier, met minder drank en minder vlees op het bord. Ik kreeg van iemand de tip om me in te schrijven bij www.ignatiaansbidden.org, de dagelijkse vastenmail van de jezuïeten. Of het nu Dry January is of IkPas, je hebt geen religieuze overtuiging nodig om een tijdje af te zien van slechte gewoontes Inderdaad van dezelfde orde als waar paus Franciscus toe behoort, maar dan de Nederlands/Vlaamse tak ervan. Elke dag krijg ik van hen een bijbeltekst, een gebed en wat punten om over na te denken. Zo gaat het moderne vasten: rustig mediteren met de iPad op de bank. Het thema van de eerste week was ‘verwondering’. Deze week is het thema ‘vertrouwen’. Zomaar een zin, bedoeld om over na te denken: “Ik ben geen ‘soldeke’ dat na de koopjesweek in de rekken van de winkel is achtergebleven omdat niemand het hebben wou.” Of het nu Dry January is, OcSober, of IkPas, je hebt geen religieuze overtuiging nodig om een tijdje af te zien van gewoontes als drinken, snoepen, vlees eten of de hele dag op de smartphone kijken. Of om tijdens het eten de telefoon weg te leggen. Om meer aandacht aan elkaar te schenken. Doet u ook aan vasten, al dan niet met een religieus tintje?

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.