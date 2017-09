Vanwege wereldoorlog gaan de WK niet door

De Eerste Wereldoorlog begon tijdens de WK van 1914 in Kopenhagen. Nederland had Gerard Bosch van Drakestein en Cor Blekemolen gestuurd, als serieuze titelkandidaten in verschillende disciplines. Er was veel spanning bij de rijders en dan niet omdat ze goed wilden presteren. Sinds de moord op aartshertog Franz-Ferdinand, een maand eerder, groeide de oorlogsdreiging met de minuut. 'Hoogstwaarschijnlijk zullen in verband met de mobilisatie de verschillende sportwedstrijden worden uitgesteld,' voorspelde De Haagsche Courant. Duitsland had zich voor de WK wielrennen zelfs al teruggetrokken, maar toch werd er gereden - precies één dag. Blekemolen won goud en Bosch van Drakestein stond gereed om zijn eerste wereldtitel te behalen. En toen werd het oorlog en moesten alle renners per ommegaande naar huis.

Ik had het gevoel alsof die oorlog alleen was uitgebroken om mij te beletten wereldkampioen te worden Gerard Bosch van Drakestein

Bosch van Drakestein was diep gefrustreerd: "Ik had het gevoel alsof die oorlog alleen was uitgebroken om mij te beletten wereldkampioen te worden." Het ergste moest nog komen.

In de chaos sprong een oude enkelwond open en begon te etteren. Het enige vervoer naar Nederland was een propvolle trein met soldaten in gevechtstenue, die keer op keer tegen zijn wond stootten. Na een reis van meer dan tachtig uur kwam de wielrenner eindelijk bij de dokter. "Hij verwijderde vlug den zwachtel, bekeek het been, wilde precies weten wat er was gebeurd en zei dat ik door het oog van de naald was gekropen. Ik had een propje geronnen bloed of etter in de bloedsomloop wat levensgevaarlijk is", blikte hij terug in de media.