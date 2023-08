Vanwaar die christelijke weerzin tegen homoseksualiteit? Jezus had het er nooit over

Conversietherapie

In Maastricht zijn nog predikers die lhbti’ers in heteroseksuelen willen vernederen (Trouw, 25 augustus) De Bijbel spreekt echter in het geheel niet over homoseksualiteit, wel wordt er gerept van oneigenlijk seksueel gedrag zoals sodomie (zie Lev. 20,13) en onkiese lustgevoelens zoals begeerte (zie Matt. 5, 28). Valt over te twisten, maar als seksuele geaardheid waarachtig reden tot religieus-sociale zorg was geweest, had Jezus van Nazareth daar in enig verband heus in niet mis te verstane termen melding van gemaakt.° Want hoe zou juist de Heiland die weet heeft van alles van alles van begin tot eind (zie Op. 22,13) onbekend kunnen zijn met wat SGP’er Kees van der Staaij (‘staatsrechtelijk geweten van de Kamer’) tendentieus als ‘homofilie’ beschouwt. Als het de Christus zelf koud laat, vanwaar die mensonterende, zelfvergiftigende weerzin bij christenen.⁺

André de Bruijn Hoevelaken

De PVV bestaat niet

Wederom maakt men zich druk over het al dan niet uitsluiten van extreemrechts bij een coalitievorming (Trouw, 25 augustus). Wat mij blijft verbazen, is dat er nog steeds over de PVV wordt gesproken alsof dit een partij is. De PVV bestaat niet! Je kunt er geen lid van worden, men kan niet intern kiezen voor een partijprogramma, er is geen democratische organisatie die politieke leiders kiest en corrigeert. De PVV bestaat enkel en alleen maar uit één man: Wilders. Bij hem is geen sprake van democratie, maar van alleenheerschappij. Daar moet je niet mee samen willen werken. Deze man en zijn slippendragers zijn een aantasting van alles waar een democratische rechtvaardige samenleving voor staat.

H. van Ruiten Hellouw

Wopke Hoekstra

De banencarrousel is begonnen. De verkiezingscampagne is nog niet begonnen, of de eerste demissionair minister zoekt publiekelijk een nieuwe baan. Laat het landsbestuur in de steek, vergeet de mislukte bestuurscultuur en gaat voor bijna een ton loonsverhoging per jaar. Minister ‘meer een bestuurder dan politicus’ Hoekstra wordt voorgedragen bij de Europese Commissie. Ook na de val van Rutte IV blijft dit kabinet toondoof voor de samenleving.

Theresa Song Loong Utrecht

Wopke Hoekstra (2)

Waarom weigert Rutte Kaag voor te dragen naast Hoekstra terwijl de Europese Commissie uitdrukkelijk naar twee kandidaten (m/v) vroeg? Ik heb indertijd op Kaag gestemd omdat ze Rutte aan kon. Speelt dit haar nu parten?

Gerda Stillewagt Veldhoven

Voordeel bij een nadeel

Ik begin te geloven dat de val van het kabinet een onverwacht groot voordeel meebrengt. Sinds die val heeft een onafzienbare rij ministers en parlementariërs verklaard de politiek te verlaten omdat ze het ‘tijd vinden voor iets anders’. (Trouw, 25 augustus) Stel je toch voor dat we tot de volgende verkiezingen hadden moeten doorgaan met zo veel politici die eigenlijk liever iets anders hadden gedaan op een andere plaats. Goed bestuur is wel het laatste wat je onder die omstandigheden mag verwachten.

Maarten Verrips Leiden

Niet zo katholiek

Briljant gecomponeerde column van Stijn Fens (Religie&Filosofie, 26 augustus) Hij legt de vinger op de zere plek van de (katholieke) kerk. Katholikos staat voor algemeen, of liever universeel – vandaar die haakjes. Kennelijk kun je in dit verband bij herhaling ‘todos’ roepen of ‘iedereen’ en geliefde medemensen, zoals vrouwen, toch niet voor vol aanzien. De regels van Franciscus sluiten niet in maar uit; daar kunnen meer kerken over meepraten. Hoe droevig is dat.

Dick van Dijk Dordrecht

Hoe blij moet ik zijn als ik in Trouw van 26 augustus lees dat de CO2 compensatie een wassen neus blijkt en dat het bijna weer ouderwets druk is op Schiphol (Trouw, 26 augustus) CEO Ruud Sondag trekt Sondag zich de milieuschade wel degelijk aan en, godzijdank, er ligt een plan klaar om de privéjets te verbieden ! Bovendien vindt deze goed gehumeurde man wel dat het stiller, schoner en beter moet. Tot slot vindt hij dat de politiek ook een bijdrage moet leveren. Daar zal ik als niet vliegende belastingbetaler zeker een steentje aan bij moeten dragen.

Dick Speijers Nuenen