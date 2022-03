Vang Oekraïners op in vakantiehuisjes

Opvang

Hoe maakt Nederland opvang in de regio van vluchtelingen uit Oekraïne waar? Asielzoekerscentra zitten overvol, er zijn ook te weinig huizen beschikbaar. De oplossing: de Nederlandse staat huurt op grote schaal huisjes op vakantieparken. Voor honderd miljoen heb je dan voor een jaar zo’n vierduizend huisjes. Wij Nederlanders hoeven dan alleen maar wat vaker thuis te blijven.

Pieter Wapenaar, Vlaardingen

SUV

Terechte zorg van vroegere autojournalist Van den Wall Bake: steeds meer Nederlanders kopen een zware SUV (Lezersreacties, 4 maart). Maar niet alleen ‘wee degene die in een kleinere auto’ een botsing krijgt met zo’n boers uitziende bak, maar ook zeker wee de fietsers en voetgangers die door de toegenomen breedte ervan steeds minder ruimte krijgen. Schril voorbeeld: het zeer smalle binnenweggetje Abtswoude tussen Delft en Schiedam. Daar mogen auto’s op gebied van gemeente Midden-Delfland ook nog eens 60 kilometer per uur rijden.

F.M. Boon, Delft

Baudet

Weer een artikel over Baudet (‘Poetinliefde’, Trouw, 3 maart) en ook Ephimenco kan het diezelfde dag wederom niet laten deze foute man in de belangstelling te plaatsen in zijn column ‘Consortium’. Zo zal het in alle andere kranten ook gaan. Ik denk dat het tijd wordt dat er geen aandacht meer aan deze verspreider van vals nieuws wordt gegeven.

Hij heeft twee jaar lang gepoogd, met opruiende taal alle maatregelen te frustreren om ons land uit de coronacrisis te halen. Nu kan hij het niet laten de misdadige acties van Poetin goed te praten. Wat hij daarmee beoogt? Soms denk ik dat hij dat zelf niet weet. Maar een deel van de mensen die binnenkort hun stem gaan uitbrengen voor de gemeenteraad, zal overwegen om de stem aan Forum te geven, beïnvloed door de borrelpraat van Baudet.

Hans de Jong, Eindhoven

Westers

Hoe westers is Oekraïne als alleen de mannen moeten blijven om te vechten? Een vrij ouderwetse instelling als je het mij vraagt. Mocht Nederland mij als man verplichten om te vechten, dan bedank ik ervoor.

Sjors van der Wulp, Halsteren

Open deur

In het artikel over Oekraïne steunen met isolatiestrips en de warmtepomp (Trouw, 3 maart), mis ik een eenvoudig advies: sluit de deur achter je. Dan bedoel ik niet de huisdeur maar de winkeldeur. Die staat vaak de hele dag wagenwijd open. Een warmtegordijn zou de kou buitensluiten. Maar als je er langs loopt voel je de warme lucht naar buitenblazen. Winkeliers noemen dit gastvrij. Maar het is niet gasvrij. Tevens snap ik niet dat men zo nodig op verwarmde terassen moet zitten, terwijl binnen geen klanten zitten.

Piet Blauw, Hoogeveen

Poetin

De situatie in Oekraïne is vreselijk. Juist het feit dat wij dat bijna wereldwijd zo vinden, is bemoedigend. We accepteren oorlog niet langer. Het vredesactivisme is alom. Russische bedrijven en activiteiten worden geboycot, klokken beieren, demonstraties en meditaties voor vrede zijn aan de orde van de dag. Deze acties zullen niet al het oorlogsgeweld voorkomen, maar uiteindelijk zijn Poetinoorlogen achterhoedegevechten. De meerderheid wil wereldvrede en is creatief genoeg om dat met zachte hand voor elkaar te krijgen.

Annique Lelie, Wageningen

Triage

De lezer die geen afspraak kan regelen bij de huisarts (‘Het Consult’, 4 maart) moet eerst te raden gaan bij zichzelf en de assistente met respect behandelen. Dat doe je niet door haar ‘telefoniste’ te noemen. Een doktersassistente is een opgeleide triagist die er voor zorgt dat mensen met serieuze klachten door de huisarts snel gezien kunnen worden. Het advies om het nog maar eens te proberen of een klacht in te dienen getuigt ook niet van respect.

Judith de Jong, Bennekom

Alleenkokend

Al jarenlang lees ik dagelijks de kookrubriek. Ik had het geluk een vrouw te hebben die van koken hield. Maar nu moet ik zelf (leren) koken. Wat mij opvalt is dat de recepten standaard voor vier personen zijn. Ze lijken me vaak lekker. Zet daarom een keer per maand een recept voor een of twee personen in de krant, smaakvol en met niet te veel ingrediënten. Ik ben toch niet die ene man die niet goed koken kan?

Gerard Beldman, Warnsveld