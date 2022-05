Van Rij erkent institutioneel racisme, maar niet van harte

Het was gebeurd, maar niemand had het gedaan. Niemand had het gedaan, maar iedereen zou zijn uiterste best doen om te zorgen dat het nooit meer zou gebeuren. Je hoorde het tegenstribbelen in elk woord dat CDA-staatssecretaris Marnix van Rij sprak over het racisme bij de Belastingdienst.

Een paar maanden geleden wilde hij er nog helemaal niet aan, toen hield hij het op ‘discriminatoire’ praktijken. “Bij racisme gaat het om het stelselmatig en bewust vernederen van een bevolkingsgroep en dat gebeurt hier niet”, verklaarde hij. Inmiddels zegt hij een ‘leerproces’ te hebben doorlopen, en erkent hij namens het kabinet dat er sprake is geweest van ‘institutioneel racisme’. Maar van harte gaat het duidelijk niet.

Een ketel goedgelovigheid

Het feit dat mensen wel degelijk stelselmatig en bewust op zogeheten fraudelijsten zijn gezet vanwege afkomst, etniciteit of religie, en dat dat vernederend was, lijkt gewoon aan hem voorbij te gaan. Alles gebeurde ‘zonder kwade trouw’, niemand had iets ‘geaccordeerd’, er was ‘geen sprake van een ideologie die mensen indeelt in rassen’ en het was ‘niet de bedoeling geweest om een bevolkingsgroep te profileren’. Wat verstaat Van Rij dan onder institutioneel racisme? Dit: een weliswaar ‘onaanvaardbare’ gang van zaken, maar een waarbij het ‘minder gaat om opzet of intentie, meer om gedragingen die voortkomen uit onbewuste vooroordelen en onwetendheid’, zo schrijft hij aan de Kamer. Om dat een erkenning te kunnen noemen, moet je als kind wel in een ketel goedgelovigheid zijn gevallen.

Twee ingewijden legden meteen de vinger op de zere plek. Pieter Omtzigt noemde het ‘vreemd’ dat Van Rij beweert dat de racistische fraudelijsten er zomaar waren. “Ik wil weten wie opdracht gegeven heeft tot het systematisch overtreden van wetten bij de Belastingdienst.” En Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, verklaarde dat hem dwarszat dat Van Rij zich verschanst achter het ‘onbewuste’ en ‘onbedoelde’ van alle ellende. “Ambtenaren werken op basis van kaders, directieven, beleid. Dan kun je het in de probleemanalyse niet alleen gooien op onbewust onbekwaam zijn. De Belastingdienst wist wat ze deed, en handelde op basis van een beleid en een systeem dat bewust is gemaakt.”

Ontkenningsmechanismen

Ik weet niet of het toeval was dat er gisteren een interview met de zwarte Britse schrijver Johny Pitts in deze krant stond. Maar wat hij te zeggen had over de ontkenningsmechanismen van witte Europeanen, en zeker van Nederlanders, leek me zonder meer terecht. Hij sprak over ons als een ‘vergeetachtig’ volk: “Witte Nederlanders bagatelliseren slavernij en weigeren de koloniale geschiedenis van Nederland onder ogen te zien.” Hij generaliseert natuurlijk, maar het is waar dat hier te weinig wordt beseft dat wij de erfenis met ons meedragen van negentiende-eeuwse ideeën over rassen, waarbij de witte mens gold als kroon van de schepping dan wel hoogtepunt van de evolutie.

Bij allerlei actuele vormen van discriminatie – denk aan sollicitaties, woningzoeken, vertegenwoordiging in het bestuur – klinkt dat door, en je hoort de echo ervan ook bij de belastingaffaire en in het schoorvoeten van Van Rij.

Schoorvoeten is geen werkwoord, denk ik. Maar het is zeker deel van het probleem.