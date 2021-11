Van prik tot pik: een gênante spel- of tikfout is zo gemaakt

De mailbox van de Plein 2-redactie stroomde vorige week over. Waarmee maar weer eens bevestigd is dat deze rubriek een flinke schare trouwe en kritische volgers heeft.

Voor wie eroverheen gelezen heeft: in de editie van vorige week schreven wij over de innige liefde tussen politici en lobbyisten aan het Binnenhof. En daarbij wilden we in de herfstsferen blijven, door te schrijven over de ‘bronsttijd’ voor lobbyisten. Alleen: in plaats daarvan stond ‘Bronstijd’ in de krant. Een blik op Wikipedia – hadden we dat vorige week maar gedaan, bovenaan de pagina staat de waarschuwing ‘niet te verwarren met bronsttijd (paarseizoen)’ – leert dat dit tijdperk liep van pakweg 3.000 tot 800 voor Christus.

De fout werd talloze malen opgemerkt. Soms kregen we een feitelijke reactie, dat de bronstijd op het neolithicum volgde, bijvoorbeeld, soms werden we streng toegesproken, over een taalfout die op de middelbare school ‘direct afgestraft’ zou worden.

Sommige lezers zagen er de humor wel van in: “Het artikel over de steentijd heb ik gemist.” En: “bronstijd? Zo lang duurt de formatie toch niet?” De heer Maas Geesteranus uit Amersfoort kwam ‘niet meer bij van het lachen’, en opperde: “Waarom hebt u juist de bronstijd uitgekozen voor de lobbyisten en niet de steentijd of de ijzertijd? Die hadden ook al veel te bieden, hoor!”

Troost

Uit de reactie van Martin Harlaar kunnen we troost putten. “De gemiddelde mens schrijft het (bronsttijd, red.) waarschijnlijk hooguit één keer in zijn leven, in een werkstukje op de basisschool dat gaat over het jaargetijde waarin de blaadjes vallen en de herten burlen.” Zo bezien was het natuurlijk vragen om problemen, door het woord in de rubriek vorige week liefst twee keer te gebruiken.

Het kan altijd erger. Ook politici maken soms gênante tik- of spelfouten. Met de komst van sociale media, met al die snel getikte berichten op kleine schermpjes, is de kans daarop alleen maar toegenomen. Om in de bronsttijd te blijven: GroenLinks-senator Saskia Kluit besloot begin dit jaar haar wens om snel gevaccineerd te worden kenbaar maken met de hashtag #ikwildieprik. Pikant foutje: ze vergat de r in haar oproep.

Nog ver voordat zij Kamerlid voor het CDA werd, besloot Lucille Werner op Twitter te delen dat ze een hapje ging eten met haar zus. Het is maar de vraag of de andere terrasbezoekers dat ook zo prettig vonden. ‘Gezellig in het zonnetje ff lynchen met mijn zus’, tweette de toenmalige Lingo-presentator.

Gezellig in het zonnetje ff lynchen met m'n zus. — Lucille Werner (@LucilleWerner) 3 mei 2011

Herinnert u zich de mysterieuze tweet van de Amerikaanse oud-president Donald Trump nog: “despite the constant negative press covfefe”? Van twitteraars tot serieuze media werd het hoofd gebroken over de betekenis van ‘covfefe’ en de toestand van de president toen hij dit tweette.

Recent dook een Nederlandse variant op. “Vvvgcfgf2290”, tweette Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan. Menig lezer vermoedde een geheime boodschap, of dat zij haar wachtwoord per ongeluk geopenbaard had. De waarheid bleek minder spannend, toen Gündoğan de toedracht onthulde: “Nooit je telefoon uitlenen aan je 5 jarige.”

De koning van de virtuele misstappen is echter nog altijd Henk Krol. De voormalig 50-Plus voorman en voormalig uitbater van een bed & breakfast feliciteerde kort na diens overlijden de schrijver Joost Zwagerman met zijn verjaardag. Korte tijd daarna bracht hij opnieuw zijn felicitaties over aan een kort daarvoor overleden man. Menigeen raakte daardoor bevreesd voor Krol en zijn gelukswensen. Zoals toenmalig minister Lodewijk Asscher op zijn 42e verjaardag tweette, nadat iemand Krol opriep om hem te feliciteren: “Liever niet! Voel me springlevend.”

Tijdperken die geregeld terugkomen in de Kamerdebatten: - Gouden Eeuw

- Renaissance

- Jaren dertig