Van Erdogan zijn we voorlopig niet af

De herverkiezing van Recep Tayyip Erdogan tot president van Turkije is nauwelijks een felicitatie waard. Behalve wellicht dat het Turkse volk gesproken heeft en dat het volk in kleine meerderheid (52,14 procent) voor hem gekozen heeft. Maar daar is dan alles mee gezegd. Voor de toekomst van Turkije maar ook voor de relaties met de EU en de Navo zou het beter zijn geweest als een nieuwe leider was aangetreden. Nu mag Erdogan zelf de rommel opruimen die zijn rampzalige economische beleid heeft veroorzaakt: een extreem hoge inflatie die de bevolking, vooral het armere deel, veel pijn doet. Of hem dat lukt moet worden bezien.

Er kan ook anders tegen de uitslag worden aangekeken. Hij wist slechts met vier procent verschil te winnen van zijn tegenstander Kiliçdaroglu, terwijl hij en zijn AK-partij negentig procent van de media controleren. Het staatsapparaat en publieke middelen werden volledig ten nutte van zijn herverkiezing ingezet. In dit perspectief waren het oneerlijke verkiezingen, die mogelijkerwijs anders door Kiliçdaroglu waren gewonnen. Erdogan had voor het eerst zelfs een tweede ronde nodig om zijn tegenstander te verslaan. Het is speculeren maar de felle nationalistische campagne die Kiliçdaroglu de afgelopen weken voerde om meer kiezers naar zich toe te trekken, kan er ook voor gezorgd hebben dat anderen afhaakten.

De verkiezingen zelf lijken redelijk eerlijk te zijn verlopen. Erdogan kreeg het voordeel van de twijfel, ondanks zijn soms bizarre economische aanpak (bijvoorbeeld de rente te verlagen in plaats van bij inflatie de rente te verhogen) en het publieke falen bij de recente aardbeving in het zuidoosten van Turkije. Zelfs de tienduizenden mensen die hij in de afgelopen jaren liet oppakken, de draconische gevangenisstraffen die zijn opgelegd en de afbraak van de democratische rechtsstaat worden hem niet kwalijk genomen.

Bij een groot – conservatief – deel van de bevolking is zijn reputatie van een standvastig, vroom en nationalistisch leider nauwelijks aangetast. Ze zijn niet vergeten dat in de eerste tien jaar van zijn presidentschap Turkije rijker en welvarender werd. Wegen, vliegvelden en tunnels werden aangelegd. Zij vertrouwen erop dat hij Turkije weer uit de economische modder krijgt.

Europa en de Navo zullen de komende vijf jaar rekening moeten houden met een wispelturige leider die zijn eigen gang gaat, zie bijvoorbeeld zijn goede relaties met Rusland. Aan de sancties doet Turkije niet mee. Binnen de Navo lijkt Turkije een soort van enclave te zijn geworden waar iedereen met een boog omheen loopt, zeker nadat hij Russische afweerraketten kocht. Ook internationaal is Erdogan de komende vijf jaar een fait accompli.