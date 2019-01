Van een lid van de koninklijke familie mag meer verantwoordelijkheidsgevoel worden verwacht bij het veilen van kunst

Nederlandse museumdirecteuren hebben geschokt gereageerd op het vertrek van deze tekeningen uit Nederland. De tekeningen zijn wel privébezit, maar werden regelmatig uitgeleend aan musea. Zo was een schets van ‘De slag bij Anghiari’ naar Leonardo da Vinci onlangs te zien op de Leonardo-tentoonstelling in Teylers Museum. Het absolute topstuk, een naaktstudie van Peter Paul Rubens, was nog in 2014 te zien in het Dordrechts museum op de tentoonstelling over de kunstverzameling van koning Willem II. Nu de werken naar de hoogste bieder gaan – de Rubens gaat waarschijnlijk miljoenen opbrengen – is de kans groot dat de Nederlandse kunstliefhebber deze werken niet meer te zien krijgt.

Natuurlijk staat het een particuliere eigenaar – lid van de koninklijke familie of niet – vrij om eigendom te verkopen. De Nederlandse regering heeft de Rubens niet op de lijst gezet van beschermde cultuurgoederen, die moet voorkomen dat belangrijke kunstwerken het land verlaten. Minister Van Engelshoven van cultuur liet vrijdag weten de Oranjes geen strobreed in de weg te leggen. Formeel zijn er dus geen belemmeringen.

Van een lid van de koninklijke familie mag meer ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel worden verwacht

Maar musea zouden heel graag de kans hebben gehad om dit werk aan te kopen. Zoals museum Boijmans van Beuningen, dat al een top-collectie aan Rubens-tekeningen heeft, maar deze tekening als een enorme aanwinst zou beschouwen. Door de tekening op zo’n korte termijn te veilen, maakt de prinses het musea onmogelijk om hun particuliere achterban op te roepen om geld bijeen te leggen, zodat ze mee zouden kunnen bieden.