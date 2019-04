Doekle Terpstra pleit voor een breed plan voor technisch onderwijs. Een prachtig en belangrijk pleidooi. Maar ik denk niet dat het genoeg is. Als je pas vanaf de middelbare school techniek expliciet een plaats geeft, ben je al een heel aantal kinderen onderweg verloren: de kinderen die al ver daarvoor besloten hebben dat ‘ze niet technisch zijn’.

We moeten kinderen bereiken en inspireren voor de puberale deur dichtgaat. Kinderen die al jong in aanraking komen met techniek hebben een grotere kans op een positieve en ontspannen houding ten aanzien van technische uitdagingen die ze tegenkomen.

En het moet breed: in veel techniekonderwijs ligt de nadruk op het moderne: programmeren en 3D-printen. Maar voor kinderen (en leerkrachten) met weinig technische ervaring is dat vaak een brug te ver. Ze missen het zelfvertrouwen om zoiets complex als coderen en 3D-printen met plezier en vanuit ontspanning aan te pakken.

Bieden we ze echter een brug vanuit traditionele techniek, dan kan de stap naar modern wel gemaakt worden. Als je kunt timmeren en solderen, leer je makkelijker programmeren.

Solderen

Als leerling in het primair onderwijs ben je afhankelijk van de leerkracht in de aandacht die er is voor maken en techniek. Voelt zij zich niet technisch vaardig, dan is de kans klein dat er in de klas gesoldeerd gaat worden. Om over programmeren maar te zwijgen. We moeten haar dus helpen.

Maar ook ouders gaan niet vrijuit: velen beschouwen het kunnen werken met digitale apparaten als technische vaardigheden. Maar van een iPad word je niet technisch. Op de iPad consumeer je en ben je zelden technisch maker.

Ik ben het van harte eens met het pleidooi van Doekle Terpstra. Maar het moet groter en toegankelijker. Dus: maak ruimte voor techniek op de basisschool, vanuit een heldere visie, met voldoende geld en tijd voor de leerkracht. En ouders: pak de handschoen op. Regel een soldeerbout. En leer (samen met je kind) programmeren.

Niet alleen vanwege het economisch motief, maar ook omdat het zelf iets technisch kunnen (leren) ons van schermconsumenten weer verandert in bewuste producenten. Mensen die de vaardigheden hebben de wereld naar eigen wens in te richten. En dat is hard nodig.