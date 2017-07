Van dubbele nationaliteit word je echt niet minder Nederlands

Je bent niet zomaar Nederlander omdat je toevallig een Nederlands paspoort hebt. Je bent geworteld in dit land en dat blijf je, ook als je besluit naar een ander land te emigreren. De Marokkaanse en Turkse overheden hebben veel meer gevoel voor wat het betekent Turk of Marokkaan te zijn. Neem je iemands paspoort af, dan is hij of zij namelijk plotseling geen Nederlander meer. Je bent ontworteld.

Lees verder na de advertentie

Ik vind het standpunt van de premier dan ook wreed en koud. Iemand die permanent in het buitenland zijn brood verdient, heeft helemaal geen behoefte om zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Wel kan het belangrijk zijn voor het optimaal functioneren in je nieuwe omgeving om de nationaliteit van het nieuwe land te verkrijgen. Als Brit of Zwitser heb je dan dezelfde rechten (en plichten) als de autochtone bevolking.

Misschien kan ik dit met een praktisch voorbeeld illustreren. In Zwitserland worden veel referenda gehouden over zaken die soms je rechtstreekse levenssfeer betreffen, zoals wegen door het dorp waar je woont of door een natuurgebied. Alleen Zwitsers mogen hierover stemmen. Niet-Zwitsers niet, al wonen zij al jarenlang in dat dorp. En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen die pleiten voor het verkrijgen van de nationaliteit van het land van aankomst. Er is dan dus geen sprake van iemand die een tweede nationaliteit aanvraagt omdat hij maar weinig waarde hecht aan zijn Nederlanderschap.

Ik vind dat dit oer­con­ser­va­tie­ve standpunt leidt tot discriminatie in onze samenleving

Principieel Het merkwaardige is dat heel veel landen geen enkel probleem hebben met dubbele nationaliteiten. Nederland wel. Heel principieel zegt onze premier dat je als Nederlander moet kiezen. Waarom, dat zegt hij er echter niet bij. Hoe komt het dat een land als Zwitserland– toch wel een chauvinistisch landje – het niet als een aantasting van de waardigheid van de Zwitserse nationaliteit beschouwt als iemand deze nationaliteit wil krijgen met behoud van zijn eigen nationaliteit? Ik vind dat dit oerconservatieve standpunt leidt tot discriminatie in onze samenleving. Wij kennen dan ‘allochtone’ Nederlanders die een dubbele nationaliteit mogen hebben en autochtone Nederlanders waarvoor dit niet geldt. En wat van dit standpunt te denken in het licht van de 21ste eeuw waarin wij leven? Als een Nederlandse alleenstaande vrouw in Zwitserland een prachtige carrière opbouwt en graag ook Zwitserse wil worden, bijvoorbeeld om stemrecht te verkrijgen, dan kan dat eigenlijk niet, maar onze seculiere en progressieve politiek kan voor haar wel een uitzondering maken: ze moet dan zorgen dat ze een Zwitser trouwt. En omdat Nederland zo progressief is, hoeft ze niet eens met hem te trouwen, een geregistreerd partnerschap mag ook. Alleen dan mag ze wel een dubbele nationaliteit bezitten. Heb je het ooit zo zout gegeten? Nederland dat fier vooroploopt in de wereld als het gaat om baas in eigen buik, gelijke rechten voor man en vrouw en het doorbreken van het glazen plafond van de topbestuurders. Prachtig, die vooruitstrevendheid van onze progressieve elite, maar een volledig zelfstandige, alleenstaande Nederlandse vrouw een dubbele nationaliteit geven, dat is dan weer echt een stap te ver. Overigens geldt dit verbod uiteraard ook voor mannen. Kom op, mijnheer Rutte. Denk eens even liberaal en laat een Nederlander zijn of haar Nederlandse wortels behouden, ook al moet hij of zij voor het werk en leven weleens een tweede nationaliteit aanvragen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.