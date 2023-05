Van der Plas’ 4-mei-opmerking laat zien dat ze liever het etnocentrisme opzweept dan verbindt

Op 4 mei kreeg ik een bericht van een bekende: ‘Teleurgesteld door Rutte was ik van plan op BBB te stemmen. De boycot van Zelensky door Caroline van der Plas maakt dit nu onmogelijk’. Ik was al de hele dag bezig de duizenden negatieve berichten over de kwestie op het internet af te struinen en vroeg me af: hoeveel potentiële kiezers is de BoerBurgerBeweging op 4 mei 2023 kwijtgeraakt?

Maar eerst De Kwestie.

Kort vóór de nationale dodenherdenking schreef Caroline van der Plas deze tweet: ‘4 mei… een dag per jaar dat we ONZE oorlogsslachtoffers herdenken. DAT moet op 4 mei centraal staan! Niet Zelensky. Dat dit bezoek juist NU moet, vind ik heel misplaatst. Heb Kamervoorzitter eerder deze week dan ook laten weten dat ik niet bij ontmoeting met Zelensky zal zijn.’ Gevraagd door het AD om een toelichting zei Van der Plas dat het haar allereerst om het tijdstip ging: de Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak in de ochtend op het moment dat een herdenking plaatsvond in de Tweede Kamer. Vicepremier Wopke Hoekstra antwoordde met de opmerking dat de enige echte nationale dodenherdenking in de avond plaatsvindt. Die in de Tweede Kamer is hoe lovenswaardig ook toch een beetje mosterd vóór de maaltijd.

Caroline van der Plas ruikt naar authentieke boerenklei en verse zuivel

Gênanter zijn die hoofdletters bij ‘ONZE oorlogsslachtoffers’ – extra pijnlijk voor de huidige Oekraïense oorlogsslachtoffers die de pech hebben hun immense leed niet met een Nederlands paspoort te kunnen opfleuren. Chauvino-nationalistisch is het misschien niet van ONZE Caroline, maar een beetje dom, zeker. Hiermee laat Van der Plas zien dat ze oog heeft voor de kleine procedurele context, maar niet voor het grote verband en de dreiging die daarvan uitgaat voor de wereldvrede. Een succesvolle politica moet universeel verbinden en niet het etnocentrisme opzwepen, dunkt me.

Caroline van der Plas ruikt voor haar kiezers, in positieve zin, naar authentieke boerenklei en verse zuivel. Als ze zich moet buigen over verraderlijke internationale kwesties – ook al is het indirect – blijkt ze daar niet veel kaas van te hebben gegeten. Dat levert een ongemakkelijke casting op.

BBB kreeg onlangs het etiketje ‘iets rechts van het midden’ van politicoloog Matthijs Rooduijn in Trouw, omdat naast de PVV, ook kiezers van VVD, CDA, SP en zelfs D66 overliepen. Een mooie uitgangspositie in Nederland (zie VVD de laatste twaalf jaar) om naar de top door te stoten. Maar met haar Zelensky-boycot heeft ze nu in haar onmiddellijke spoor PVV, Forum en ‘groep’ Van Haga meegekregen. Hiermee werd ze de facto de locomotief van het Nederlandse radicaalrechtse treintje.

Vroeg of laat komt er altijd een kardinale fout

Het lijkt alsof partijen die dronken worden van electorale successen, vroeg of laat altijd een kardinale fout maken. Voor BBB geen ‘boreale wereld’ (copyright Baudet) maar de boycot van een bevriend staatshoofd uit een wreed aangevallen land. Waarom Caroline het boerenerf voor het internationale mijnenveld heeft verruild en wie haar deze zet eventueel heeft gesouffleerd, blijven een mysterie. En nu maar afwachten tot de volgende peiling om te zien hoe groot de schade is.

En ik, wat vind ik van de tweet en de boycot van president Zelensky door Caroline van der Plas op 4 mei 2023? Een ‘heel misplaatste’ en te verwaarlozen voetnoot in een zaak van leven en dood.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.