Van de term ‘omvolking’ moet je afblijven, of je nu voor of tegen bent

Onlangs werden Kamervragen gesteld over het ‘verspreiden van een extreemrechtse omvolkingstheorie bij de omroep Ongehoord Nederland’. De vragen zijn door acht partijen ingediend: VVD, D66, PvdA, GL, PvdD, CU, Denk en Volt. Deze partijen waren verbolgen, omdat de omroep de Belgische extreemrechtse ­politicus Filip Dewinter had uitgenodigd. Die kon ongestoord zijn visie op de ‘omvolking’ van Europa uiteenzetten. Er zijn al ­racistische aanslagen gepleegd in naam van die ‘omvolking’, stond in de Kamervragen.

Volgens die theorie worden Europese volkeren door immigratie vervangen. De ‘omvolkingstheorie’ wordt in het algemeen aan de rechtse schrijver Renaud Camus (en niet Albert Camus) toegeschreven. Camus noemde dit ‘De Grote Vervanging’ (Le Grand Remplacement) in zijn gelijknamige boeken uit 2011 en 2015, die in extreemrechtse kringen graag worden gelezen. In Nederland wordt ‘De Grote Vervanging’ abusievelijk met de term ‘omvolking’ vertaald. Recentelijk noteerde Ton den Boon in zijn Trouw-taalrubriek dat ‘omvolking’ de vertaling is van de naziterm ‘Umvolkung’, die verwijst naar de ‘arisering’ van Europa door de nazi’s. Een omgekeerde vervanging dus, want de omvolking van de nazi’s was niets anders dan een gewelddadige etnische zuivering, terwijl de grote vervanging volgens Renaud Camus een langdurig proces is dat door demografie en immigratie nu al zou plaatsvinden: Europa ziet haar kinder­aantallen slinken, terwijl de bevolkingsgroei bij migranten en in migratielanden hoger zou zijn.

Het blijft een nazi-term

Wat de partijen die de Kamervragen ­stelden niet hebben opgemerkt, is dat de ‘omvolkingstheorie’ niet alleen in extreemrechtse kringen salonfähig is, maar paradoxaal genoeg haar weg bij publicisten met een migratieachtergrond heeft gevonden. Het begon in Frankrijk in 2016, waar drie journalisten – Mouloud Achour, Badroudine Said Abdallah en Mehdi Meklat – hun nieuwe magazine Téléramandan met deze woorden openden: ‘Wij zijn de Grote Vervanging’. De formule werd provocatief, als ­geuzennaam, gebruikt.

Nog vorige week, in de NRC, werd de ­‘omvolkingstheorie’ door de Surinaams-­Nederlandse schrijfster en columniste Karin Amatmoekrim ‘aannemelijk’ gevonden. Ze keek naar het omstreden programma en vond dat ‘de angst van Dewinter voor omvolking extra reëel voelt’. Amatmoekrim: ‘Misschien heeft Dewinter wel gelijk en is dit precies wat er nu aan de hand is. Europa wordt omgevolkt (…), al het niet-westerse sluipt immers via de achterdeur naar ­binnen.’

Ze staat niet alleen, want een week eerder schreef collega Abdelkader Benali in Trouw: ‘Van mij kan de omvolking van het Westen niet snel genoeg gaan. De gedachte dat binnenkort geen enkele etniciteit de ­dominante is, geeft me een intens geluks­gevoel.’ Volgens Benali zal ‘de omvolking plaatsvinden door migratie, niet door ­geweld. De vervanging van de vergrijsde ­bevolking door jonge, frisse aanwas is een uitstekende manier om de gierende vraag naar arbeidskrachten op te lossen.’

‘Omvolking’ als vertaling van ‘umvolkung’ blijft hoe dan ook een nazi-term. Net als Ton den Boon vind ik het woord ‘een ­riskante en beladen term’. Je moet ervan ­afblijven – al vind je dat de grote vervanging door immigratie ‘niet snel genoeg kan gaan’, al vind je deze theorie ‘aannemelijk’.

