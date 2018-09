Van Bommel heeft zijn trekken, maar over voetbal spreekt hij klare taal

Maar zulke oud-topvoetballers in huis, Cocu en in zijn kielzog al Van Bommel, zo'n kunst is het dan niet om rustig te blijven, toch? Bij Cocu - drie kampioenschappen uiteindelijk in vijf jaar, tweede ronde Champions League bereikt - kon je, hem gevolgd hebbend, vanaf het begin zien en weten dat hij het zou kunnen. Bij Van Bommel, hem gevolgd hebbend, kun je dat ook.

Aan praattafels werd gemees-muild: Van Bommel als trainer, dat gaat een keer fout. Hij zal exploderen, als de fanatieke voetballer die hij was. Ik begreep dat niet, zie het niet. Ja, hij kon op het randje spelen, soms eroverheen, hij kon in zijn spel irritant zijn. Hij kon eens een rode kaart krijgen, inherent aan de speeltrant, maar als voetballer was hij in de kern juist gecontroleerd - zo gecontroleerd als een trainer zou moeten zijn, zo gecontroleerd als hij volgens mij nu is.

Van Bommel, geen natuurtalent, heeft altijd over het spel moeten en willen nadenken

In een notedop. Van Bommel, geen natuurtalent, heeft altijd over het spel moeten en willen nadenken. Hij volgde al vroeg een trainerscursus. Hij voelde zich prettig bij Louis van Gaal, zijn eerste bondscoach, bij zijn regels, lijnen, afspraken, duidelijkheid - hij wist dat hij ze nodig had.

Ja, hij botste later met Van Gaal, toen die hem bij Bayern München moest laten voelen dat hij minder werd. Maar reken maar dat Van Bommel nu elementen van Van Gaal in zijn aanpak vermengt.

Ik vroeg hem deze week wat hij vond van de suggesties dat hij nu zichzelf niet is, een ander speelt - het misverstand dat hij als voetballer zo gecontroleerd niet was. Hij was als speler on-Nederlands, zei hij, dan sta je altijd ter discussie. Een echo: precies de woorden die ik in augustus 2001 al van hem hoorde, in zijn begintijd bij Oranje.

Na de wedstrijd tegen Bate Borisov sprak hij over momenten die een wedstrijd kunnen doen kantelen, het aanvoelen daarvan. Weer een echo: de woorden die ik eind vorige eeuw en sindsdien herhaaldelijk hoorde van Bert van Marwijk, beginnend trainer toen, schoonvader en nu ook adviseur van Van Bommel.

Ja, Van Bommel heeft zijn trekken. Gesis in de coulissen, hij is er niet vrij van, van gezalf op de bühne ook niet. Marco van Basten moest hem niet als bondscoach. Het vervolg na diens vertrek, de weg met Van Bommel naar de WK-finale van 2010, bevestigde hoezeer Van Basten zich in de vingers had gesneden.

Klare taal Over voetbal spreekt Van Bommel klare taal, zoals je oud-topspelers er nooit moeilijk over hoort praten. Niets van een onwrikbare visie. Hij wil aanvallend(er) spelen - wie niet? Maar dat zal niet altijd kunnen, en dan nog moet je winnen, momenten herkennen die je van pas kunnen komen. Let maar op, het credo bij het Oranje van Van Marwijk gaan we ook nog van hem horen: op een mindere dag niet verliezen. Het hoeft toch niet zo te zijn, zei hij ook op mijn vraag over de beeldvorming, dat ik altijd zo zal zijn, zo zal juichen, zo antwoord zal geven, zo zal coachen? Intelligentie van een beginnend trainer die weet dat hij zich zal ontwikkelen, een subtiel prikje ook naar de hokjesgeest waarin graag wordt geoordeeld - zeker, weet hij al heel lang, over hem. Toen Cocu kwam, zei ik: luister naar hem, luister echt. Nu zeg ik: luister, en luister onbevooroordeeld. Chef sport Henk Hoijtink bespreekt in zijn columns de voetbalwereld.

